"Vatandaşın parasını çarçur etmem" demişti! CHP’li başkan anketlere milyonlar dağıtmış...

"TÜM ANKETLERDE GENEL SİYASETE GİRMİŞSİNİZ"

Anketlerin çoğunlukla genel siyasetle ilgili olduğunu belirten Özturan, "Anketlerin hepsine de baktım. Anketlerinizde sadece kendi hizmetleriniz ile ilgili memnuniyeti veya memnuniyetsizliği ölçmeye değil, genel siyasete de çok fazla girildiğini gördüm. Tüm anketlerde genel siyasete girmişsiniz. Anketlerin çoğunda genel politikanın durumu ölçülmüş. Yapın da bir yıl içinde 3,5 milyon TL'lik anket bu belediyeni bütçesi için çok ciddi bir yük, külfet" ifadelerini kullandı.