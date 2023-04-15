Antalya’da AK Parti milletvekili adayları tanıtıldı

AK Parti Antalya İl Başkanlığı 28'incidönem milletvekili tanıtım programı Kepez ilçesi Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Antalya 1'inci sıradan aday gösterilen Dışişleri Bakını Mevlüt Çavuşoğlu, milletvekili adayları Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, Kuddusi Müftüoğlu, İzzettin Sultanyar, Tülay Beşkonak Özçay, Yusuf Mayıslar, Betül Demirok, Rüştü Peker, Ferah Nur Ünal, Özcan Yıldırım, Mehmet Uysal,Yahya Turgut, İbrahim Bayuk'u katılımcılara tanıttı.

Tanıtıma binlerce Antalyalı katıldı. Açılış konuşmasını yapan İl başkanı Ali Çetin, Ak Parti'nin 14 mayıs seçimlerinden de birinci parti olarak ipi göğüsleyeceğini söyledi.

BAHAR ÇOKTAN GELDİ

Daha sonra kürsüye gelen Dışişleri Bakını Mevlüt Çavuşoğlu, partililere seslenerek "20 yıllık yapılan hizmetler ile Kendinizle gurur duyun, teşkilatlarımızla gurur duyun, Cumhurbaşkanımızla gurur duyun" dedi. Bahar naraları atanlara da seslenen Çavuşoğlu, "lkemize bahar çoktan geldi. Artık yaz zamanı. Ektiğimizi biçme vakti, şimdi hasat vakti. Yapmak değil yıkmak, üretmek değil tüketmek gayesinde olanların bizi anlamasını elbette beklemiyoruz. 14 Mayıs Pazar günü 'istikrara devam' diyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah yeniden bir zafer daha kazanacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu tarihi seçimlerle, başarımızı beraber taçlandıracağız" dedi.

TOGG YOLLARDA ARTIK

Dışişleri Bakını Mevlüt Çavuşoğlu, ilk nükleer santralimizin ilk ünitesini devreye aldıkları müjdesini verdi. Milli uzay programını oluşturduklarını da belirten Çavuşoğlu, ". Kendi yerli haberleşme ve gözlem uydularımızı yaparak uzaya gönderiyoruz. İHA, SİHA, TCG Anadolu savunma sanayimizde göz bebeğimiz oldu.142 yeni organize sanayi bölgesi, 25 adet endüstri bölgesi, 87 adet teknopark kurduk. Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG yollarda artık. 21 yıllık icraat ve faaliyetlerimizle tüm ülkemizi ve Antalya'mızı kucakladık."dedi

29 GÜN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, seçime 29 gün kaldığını belirterek, kendilerinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gece gündüz çalıştıklarını söyledi. AK Parti kadrolarının 21 senedir hizmet ettiğini ve nereden nereye gelindiğini herkesin bildiğini ifade eden Ersoy, " Bu yıl şehrimize 16 milyondan fazla turist ağırlayarak yeni bir rekora imza atacağız. Bu işi beraber başaracağız. Esnafımız çiftçimizle, turizm çalışanlarıyla, yatırımcılarla el ele vereceğiz hedeflerimize adıma adım erişeceğiz. Söylemle değil eylemle başaracağız. Türkiye'nin her yerine havalimanı inşa ettik. Antalya'ya 16 milyondan fazla turist bekliyorsak bu havalimanları sayesinde oluyor. Antalya havalimanının geçen sene büyüme ihalesi yapıldı, hızlı şekilde inşaat ilerliyor. Geçen yıl kapasiteyi yüzde 30 artırdık, bu yıl ise iki katına çıkaracağız. Kasamızdan bir kuruş çıkmadan özel sektör aracılığıyla yapıyoruz. Türkiye dünyada en fazla turist alan 3. ülke oldu. Gördüğünüz gibi son 21 yılda çok çalıştık, çok güzel şeyler ürettik. Bahanelere, gerekçelere sığınmak yerine, 'niçin yapamadığınızı' söyleyerek, kolaycılığa kaçmak yerine, 'nasıl yaparıza' odaklandık. Hükümet-vatandaş el ele verdik, tüm zorlukların üstesinden geldik. Yapacağımız çok iş var. Bunun için Cumhurbaşkanımıza Parlamentoda da güçlü şekilde destek gerekli. Ben ilk turda bu seçimin sizlerin desteği ve gayretiyle Cumhurbaşkanımız ve partimizin zaferiyle neticeleneceğine eminim "diye konuştu.

BİRİNCİ PARTİ ÇIKACAĞIZ

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ise çok uzun süredir yoğun bir tempo içinde sahada oldukları 14 Mayıs seçim çalışmalarında son viraja girdiklerini belirtti.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla güzel ülkemizin geleceğini inşa etmek için her zaman göreve hazır olduklarını da belirten Çetin, "14 Mayıs, tüm dünyanın, özellikle İslam aleminin yakından takip ettiği bir seçim haline geldi. Yüklendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz. Cumhurbaşkanımız ve bizler sadece 85 milyonluk Türkiye'nin değil, kalbi bizimle atan tüm mazlum ülkelerin ve sessiz milyonların umudu, sessiz milyonların gür sesiyiz. O yüzdendir ki yaşadığımız tüm zorluklara bu bilinçle göğüs geriyor, darbelere, kapatma davaların, dış mihrakların destekleriyle ülkemize karanlığı getirmeyi hedefleyen sokak oyuncuklarına, teröre karşı hep birlikte dimdik duruyor, imanımızla inancımızla hepsinin üstesinden geliyor, 2053 ve 2071 hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Dışişleri Bakını Mevlüt Çavuşoğlu, kendisinin de 1'inci sıradan aday gösterildiği Antalya'da partisinin milletvekili adayları, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, Kuddusi Müftüoğlu, İzzettin Sultanyar, Tülay Beşkonak Özçay, Yusuf Mayıslar, Betül Demirok, Rüştü Peker, Ferah Nur Ünal,Özcan Yıldırım, Mehmet Uysal,Yahya Turgut, İbrahim Bayuk'u tanıttı.