‘Gereksız harcama yapmam’ diyen CHP’li başkan anketlere 3.5 milyon harcadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında söz alan, denetim komisyonunda görevli meclis üyesi AK Partili Zafer Şahin Özturan, CHP'li Başkan Vahap Seçer'in yaptırdığı anketlere, bir yılda 3.5 milyon lira harcadığını açıkladı. Özturan, "Hizmetlerinizle ilgili tabii ki anketler yapılması gerekiyor ama sadece kendi hizmetleriniz ile ilgili memnuniyeti veya memnuniyetsizliği ölçmeyi değil, genel siyasete de çok fazla girildiğini gördüm.Tüm anketlerde genel siyasete girmişsiniz. Anketlerin çoğunda genel politikanın durumu ölçülmüş. Yapın da bir yıl içinde 3.5 milyon TL'lik anket, belediyeni bütçesi için çok ciddi bir yük, külfet. Sürekli tasarruf yaptığınızı söylüyorsunuz ama ben bunun öyle olmadığını görüyorum. Bir türlü genel politikadan kopamadınız. Anketler de benim bu yöndeki eleştirilerimi doğruladı" diye konuştu.Özturan, 2022 yılı faaliyet raporuyla ilgili yaptığı konuşmada ise "Her fırsatta tasarruftan bahsediyorsunuz. 'Bir kuruşu dahi zayi etmeden bütçe yönetiyoruz' diyorsunuz. 2022 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi temsili ağırlama ve tanıtım bedeli olarak 65 milyon 749 bin lira harcamış. Bu rakam çok ciddi bir rakamdır. Bunun ciddi anlamda kısılması gerekmektedir" dedi. Anketlerin siyasi içerikli olduğunu ama sadece bundan oluşmadığını savunan CHP'li Başkan Vahap Seçer ise "Prensip olarak 4 ayda bir anket yaptırıyorum" dedi.