Oy Birliği Platformu Sözcüsü Sabah.com.tr'ye anlattı... "En büyük motivasyonumuz 2019'da geçersiz sayılan oylar"

Seçmen iradesinin sandığa tam ve eksiksiz yansıması için bir araya gelen gönüllülerin oluşturduğu Oy Birliği Platformu'nun yapay zekâ asistanı seçimler için seçmen ve müşahit eğitimi vermeye başladı.
Türkiye'de düzenlenen son üç seçimde yaklaşık 4,3 milyon oyun geçersiz sayıldığına dikkat çeken Oy Birliği Platformu milli iradenin daha güçlü bir şekilde sandığa yansıması için çalışmalarını sürdürüyor. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek 2023 seçimleri için yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyan platform, yapay zekayı çalışmalarına dahil ederek seçim tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Yapay zeka asistanı tarafından hazırlanan eğitim videoları ile seçmenlerin daha bilinçli bir şekilde sandığa gitmesi böylece geçersiz oy sayısının azaltılması hedefleniyor.
Oy Birliği Platformu'nun sosyal medya kanallarında da yayınlanan eğitim videolarında yapay zeka asistanı; sandığa gidecek seçmenlere ve sandık güvenliğini sağlayacak müşahitlere seslenerek güçlü bir milli irade için dikkat edilmesi gereken noktaların altını çiziyor.
Sabah.com.tr'ye konuşan "Oy Birliği" Platformu'nun sözcüsü Ömer Şahan, en büyük motivasyon kaynaklarının 2019 seçimlerinde geçersiz sayılan yaklaşık 2 milyon oy olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:
Motivasyon kaynağımız 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde geçersiz sayılan yaklaşık 2 milyon oy. Bu kadar oy geçersiz oy sayılmış. Bu geçersiz seçmen iradesi demek. Sayımlarda mutlaka hatalı işlemler olmuştur. Bunun önüne geçmek için kurulmuş bir platformuz. STK'lar demokrasilerin en önemli ayaklarıdır. Seçim sürecindeki oyların takip edilmesi ve sayılmasını gözlemleyen bir STK'yız. Oy Birliği Platformunun temel hedefi bu. Eğer birinden taraf olacaksak bu demokrasinin tarafıdır. 1950'den önce açık oy gizli sayım vardı. 1950'de bu değişti. Kabinde yanlış oy kullanma şansınız yok. Yanlış oldu bu pusulayı değiştireyim diyemezsiniz. Yapay Zeka Teknolojisi ile seçmene doğru oy kullanma sistemini anlatmak istiyoruz.
GEÇERSİZ OYLARIN ÖNÜNE NASIL GEÇİLECEK?
Oy Birliği Platformu'nun sözcüsü Ömer Şahan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Yapay zeka ile farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Seçmenin doğru oy kullanmasını istiyoruz... Oylar nasıl kullanılırsa geçerli olacak? Seçmen hangi hatayı yaparsa kullandığı oylar geçersiz olacak? Çok detaylı anlatıyoruz. Sandık başında gönüllü olacak arkadaşlarımıza da yapay zeka teknolojisi kullanarak eğitim veriyoruz. Seçmenin mutlaka sandığa gitmesi lazım, kullandığı oyun geçerli olması lazım. Bunun için de doğru oy kullanmayı arttıracak çalışmalar yapıyoruz. Örneğin Metaverse'de oy kullanma similasyonları yapacağız. Bireysel olarak seçmen gelecek simülasyonda oy kullanacak. Bir nevi anket çalışması olacak bu olay. Bunun da seçmenin doğru oy kullanmasına katkıda bulunacağını düşünüyoruz.
"ÖZELLİKLE İSTANBUL'DAKİ 31 BİN SANDIK İÇİN GÖNÜLLÜLERE İHTİYACIMIZ VAR"
Oy Birliği Platformu bir sivil toplum kuruluşu. Bizim temel hedefimiz seçmen iradesinin sandığa doğru bir şekilde tecelli etmesi... Tecelli eden iradenin de doğru bir şekilde kayıt altına alınması. Bu kayıtların da ilçe seçim kurullarına ve siyasi partilere doğru bir şekilde ulaşmasını sağlamak. Bunun için de sandık başlarında gönüllüre ihtiyacımız var. Özellikle İstanbul'daki 31 bin sandık için gönüllüye ihtiyacımız var. Bizim temel hedefimiz seçmenin seçim sonuçları açıklandığında kafasında bir soru işareti kalmaması. Süreçte değil sonuçta oy birliği. Ülkemizde yüzde 50 artı 1'i alan aday cumhurbaşkanı seçiliyor. Çıkan karara saygı göstermek için oy birliğini sağlamamız lazım. Onun için biz seçmenlere gönüllü olmalarını söylüyoruz. Sandık başında durararak şahit olmalarını isiyoruz. Kalplerinde seçim sonuçları için en ufak bir soru işareti kalmaması için çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz.
OY BİRLİĞİ PLATFORMU SEÇİMLERE NASIL HAZIRLANDI?
Bize ulaşan gönüllülerimiz var. İletişim grubumuz var. Orada gönüllülerimizle iletişime geçiyoruz. Yaşadıkları ilçelere, bölgelere göre kendileriyle yüz yüze sandık kurulu eğitimi yapıyoruz ve akabinde iletişim eğitimi yapıyoruz. Bu eğitimlerin sonucunda bilgi birikimi kazandığını düşündüğümüz arkadaşlarımızı sandıklara yönlendiriyoruz. 14 Mayıs'ta bu arkadaşlarımız sandığın başında süreci takip edecek. Vatandaşlarımızın bu süreçte gönüllü olmalarını istiyoruz. Oybir.org'dan bize ulaşsınlar. Biz bağımsız ve tarafsız bir şekilde kimsenin oyunun heba olmasına izin vermeyecek bir platformuz. Bize ne kadar çok gönüllü ulaşırsa sürecin içinde yer alırsa demokrasiye olan güven artacaktır.