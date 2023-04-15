Oy Birliği Platformu Sözcüsü Sabah.com.tr'ye anlattı... "En büyük motivasyonumuz 2019'da geçersiz sayılan oylar"

"ÖZELLİKLE İSTANBUL'DAKİ 31 BİN SANDIK İÇİN GÖNÜLLÜLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Oy Birliği Platformu bir sivil toplum kuruluşu. Bizim temel hedefimiz seçmen iradesinin sandığa doğru bir şekilde tecelli etmesi... Tecelli eden iradenin de doğru bir şekilde kayıt altına alınması. Bu kayıtların da ilçe seçim kurullarına ve siyasi partilere doğru bir şekilde ulaşmasını sağlamak. Bunun için de sandık başlarında gönüllüre ihtiyacımız var. Özellikle İstanbul'daki 31 bin sandık için gönüllüye ihtiyacımız var. Bizim temel hedefimiz seçmenin seçim sonuçları açıklandığında kafasında bir soru işareti kalmaması. Süreçte değil sonuçta oy birliği. Ülkemizde yüzde 50 artı 1'i alan aday cumhurbaşkanı seçiliyor. Çıkan karara saygı göstermek için oy birliğini sağlamamız lazım. Onun için biz seçmenlere gönüllü olmalarını söylüyoruz. Sandık başında durararak şahit olmalarını isiyoruz. Kalplerinde seçim sonuçları için en ufak bir soru işareti kalmaması için çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz.