‘Reis’imiz çifte bayram yaşatacak’

Deprem bölgesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle inşasına başlanan 143 bin köy evinin yapımı hızla sürüyor. Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Mesthüyük ve Belpınar köyleri ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Özbek Köyü'ndeki evlerden bazılarının, bayramdan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. Konutların teslim edilmesini dört gözle beklediklerini söyleyen Belpınar Köyü Muhtarı Abdullah Taşdemir, "Devletimiz büyük devlet. Deprem oldu 3 günde çadırlarımız, bir haftada ise konteynerlerimiz geldi. Şimdi de evlerimiz yapılıyor. Evler çok güzel ve depreme dayanıklı. 4 odası var. Allah Cumhurbaşkanı'mızdan ve devletimizden razı olsun" dedi. Köylülerden Mehmet Demir ise, "Evler sağlam bir zemin üzerinde yapılıyor. Altına tonlarca demir ve beton döküldü. Zırh gibi oldu. Çok sağlam yaptılar. Allah devletimizden ve büyüklerimizden razı olsun. Evlerimize gireceğimiz günü bekliyoruz" diye konuştu. Efkan Taşdemir'de, "Biz aylarca sürmesini beklerken çok kısa bir sürede bitecek. Bu kadarını beklemiyorduk. İnşallah bayrama evlere girmiş olacağız. Reis'imiz bize çifte bayram yaşatacak. Allah razı olsun" dedi.KÖY Evleri Proje Müdürü Serhat Özdemir, "45 santimetre radye temel üzeri gayet sağlıklı güvenilir konutlar imal etmeye başladık. Yöresel mimariye uygun tek ya da iki katlı ve 5 tip olarak yapılıyor. 3 artı 1 ve 122 metrekare net alanı bulunuyor" dedi.