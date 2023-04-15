Türkiye’nin 21’inci şehir hastanesi açılıyor

Başkan Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastanelerinden biri daha tamamlandı. Türkiye'nin 21'inci şehir hastanesi olan Kocaeli Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı bugün Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Toplam 276 dönüm üzerine kurulan hastanenin 368 bin 668 metrekarelik kapalı alanı bulunuyor. İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Erdoğan, şehir hastanelerinde vatandaşın huzur bulduğunu vurguladı.Erdoğan, şöyle konuştu: "Bu hastaneler tertemiz, pırıl pırıl. Yani bu hastaneye gelen içeri girdiği zaman zaten huzur buluyor ve huzur bulmayla birlikte de daha şifayı bulunduğu yerde yakalıyor. Dünyada biz şimdi sağlık sektöründe bütün benim diyen ülkelerin hastaneleriyle yarıştayız. Herkes mesela konuşur, ne der? İşte Cleveland. Şu an bizim şehir hastanelerimiz Cleveland'ı falan aştı."