Bakan Kirişçi: CHP bu milletin değerleri ile çatışan bir partidir

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, milletvekili adayları Kaan Koç ve Güven Karakoyun önce esnaf ziyaretinde bulundular. Daha sonra AK Parti Seçim Ofisi'nin açılışı yapan Kirişçi, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

CHP'YE ELEŞTİRİ

Vatandaşlara hitap eden Kirişçi "Cumhuriyet Halk Partisi Anadolu insanının aslında tanımadığı bilmediği bir parti değildir. CHP, bu milletin değerleri ile çatışan ve bu milletin değerlerini yok sayan, kendince format atan siyasi bir partidir. Demokrasilerde elbette iktidar önemlidir, ancak muhalefeti en az iktidar kadar önemlidir, bu partinin başına kaset kumpasıyla gelen zat geldiği günden itibaren İktidarın eksikliklerini noksanlıklarını uygun bir dille anlatmak yerine her zaman iktidarın icraatlarına takoz olmuş, firene basmıştır. CHP vesayet odaklarına hizmet etmiş bu memlekette onlar ile işbirliği yapmış bir siyasi partidir. Sırrı Sakık bir şeyler anlatıyor ben anlıyorum biliyorum, ancak bu millet anlamaz bilmez diye düşünüyorlar çok yanılıyorlar. CHP bunu biliyor ve bunu bize izah etmeliler. Ne demek istiyor Sırrı Sakık? Nedir bu sürgündekilere af? Nedir bu hapistekilere tahliye meselesi? Nedir bu cumhuriyet ile kavgaları? Bunu bize anlatsınlar." dedi.

Milletvekili Orhan Atalay ise "Özellikle son 20 yılda hem şehirlerimizin, hem köylerimizin ciddi manada dönüştürüldüğünü söyleyebiliriz. Elimizin değmediği tek bir karış toprak kalmamıştır. Sevgili hemşerilerim önümüzde bir seçim var, her seçimin kendine göre zorlukları, önemi vardır, ancak 14 Mayıs 2023 seçimleri hepsinden daha önemli ve hepsinden daha kritik bir öneme sahiptir. Eminim halkımız bunun farkında, kamunun imkanlarıyla burada özel teşebbüs iş yapabiliyor son 20 yılda yaptıklarımız bunun kanıtıdır." diye konuştu.

"TARIM VE HAYVANCILIK LİSESİ AÇILIYOR"

Atalay, sözlerini şöyle sürdü:

"Bakın bugün her ev doğal gaz kullanıyor, memleketi nereden alıp nereye getirdiğimiz ortada köylerimizde eskiden omuzlarda su taşırdı kadınlar, şimdi her evde musluğu açtığında su akıyor medeniyetin bütün imkanları köylerimizde de mevcut durumda. Yerli sanayimiz hayvancılık konusunda büyük gelişmeler oluyor, ilçemizdeki 6 tane liseye birde Tarım ve Hayvancılık Lisesi'ni ekliyoruz. Buda bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Günümüzde tarım ve hayvancılığın önemi gittikçe artıyor, bunu daha bilimsel yöntemlerle yapmak zorundayız. Kahramanmaraş'ta milletvekili adayı olmasına rağmen bunca işi arasında ricamızı kırmayıp ilimize teşrif eden sayın bakanımıza sizler adına, kendi adıma çok teşekkür ediyorum"

Tarım Bakanı Kirişçi ve beraberindekiler iftardan sonra Ardahan Üniversitesi Konferans salonunda tarım sektörü temsilcileri ile bir araya gelecek.