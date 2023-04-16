Bay bay Kemal hayatında böyle hastane gördün mü?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:Bugün Kocaeli Şehir Hastanemize bakıyorum, iftihar ediyorum. Şimdi sırada İzmir var. İzmir'i de inşallah bayram öncesi yetiştirmeye çalışacağız. Bu ülkede hizmet etmek her babayiğidin harcı değildir. Eskiden hastalarımız rehin alınır, orada ölürlerdi. Rahmetli Savaş Ay hayatta olsaydı da onunla yaptığı programları bir daha görüşebilseydik. O zaman SSK'nın başında Bay Bay Kemal vardı. Bay Bay Kemal sen hayatında hiç böyle bir hastane gördün mü? 5 koyunu güdemeyecek olanlara vatan emanet edilir mi? Kandil'e, terör örgütüne bu ülke teslim edilir mi?7'li koalisyon PKK'sından FETÖ'süne hepsiyle anlaştı. 7'li kumar masası kurdular. Vizyon yok, program yok, proje yok. Ne eğitimde, ne sağlıkta, ne emniyette ne de diplomaside bunların yaptığı bir şey yok. Bunların ülkeye ve millete vaatleri bulunmuyor. Yedili masada bir tek milletin kendisi yok.Diyarbakır'da idik. Orada vatandaşlarımızın bize yakarışlarını gördük. "Ne olur bizi onların eline bırakmayın" dediler. Kandil, Diyarbakır annelerimizin yavrularını kaçırdı mı? Evet. Şimdi Edirne'de olan bir Selo var ya, 51 Kürt kardeşimizi bunlar öldürdü mü? Hatta, bu gençlerin üzerinden arabayla geçtiler. Bunların derdi Kürt değil, bölücülük.SelahattinDemirtaş'ı çıkaracaklarmış. Çocuk katilini çıkaracaklarmış. Benim milletim bu çocuk katiline dışarı çıkarma sözü verenlerle beraber olur mu?Türkiye'nin 21 yılda elde ettiği demokrasi ve kalkınma kazanımlarına bakarak esip gürlüyorlar. Türkiye'yi küresel cazibe merkezi yapmakta kararlıyız. Pandemi hastanelerini salgın döneminde 45 günde yaptık. Mavi boncuk dağıttıkları herkese bakanlık veriyorlar. IMF'yi Türkiye'den def ettik, CHP'ye sorsan IMF ile oturup konuşmak lazım, o sizin işiniz.Muhalefet her gün yeni bir yalanla bu eserlere saldırmayı sürdürüyor. Hatay'da inşasına başladığımız hastanenin temelinden bir fotoğraf karesiyle bizi ters köşe yapmak isteyen bir kendini bilmez vardı. O hastane 1.5 ay içerisinde hizmete girecek. Bakalım dalgasını geçtikleri temelin üzerinde yükselen hastane açıldığında milletimizden özür dileme onuru gösterecek mi?.Bay Bay Kemal, 'Yurtdışından 300 milyar dolar getireceğim' diyerek ülkeyi tefecilere pazarlamıyor mu? Başbakanlığım döneminde bir ara Merkez Bankası'nın rezervi 135 milyar doların üzerine çıkmıştı. Şimdi yine onu yakalayacağız.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yıllardır şehir hastanelerinin yapılmasına karşı çıkmış, pandemi döneminde kritik rol oynayan sağlık vizyonumuzun gurur abideleri için "Peki ya hasta yoksa ne yapacağız?" diyerek akıllara ziyan açıklamalar yapmıştı.