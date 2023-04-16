Haberler Gündem Haberleri CHP'de milletvekili listelerine tepkiler sürüyor: Partinin yerini bilmeyenler bu partiden aday oldu
Giriş Tarihi: 17.4.2023 01:34 Son Güncelleme: 17.4.2023 01:36

CHP'de milletvekili listelerine tepkiler sürüyor: Partinin yerini bilmeyenler bu partiden aday oldu

CHP Denizli İl Örgütü'nde sular durulmuyor... Önceki dönem Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun listede yer almaması, 2’nci sıraya partili olmayan ve örgüt dışından bir isim olan Şeref Arpacı, 3’ncü sıraya ise Gelecek Partisi kontenjan adayının getirilmesi partilileri çileden çıkardı. Eleştirilere dayanamayan CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum'un bir toplantıda “Parti’nin yerini bilmeyenler bu partiden aday oldu” dediği iddiaları tartışmaları alevlendirdi. Horzum’u eleştirenden daha çok destekleyen partililerin olması dikkat çekerken, CHP İl Başkanlığı ise bu iddiaya karşı sessizliğini koruyor.

BAYRAM COŞKUN BAYRAM COŞKUN
CHP’de milletvekili listelerine tepkiler sürüyor: Partinin yerini bilmeyenler bu partiden aday oldu

Milletvekili listelerinin açıklanmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde kontenjan ve partili olmayan aday tartışmaları hız kesmeden sürüyor. Listelerinin açıklanması ile şaşkınlık yaşayan CHP Denizli örgütü, sosyal medya hesaplarından partilerini eleştiren açıklamalar yapmaya devam ediyor. Eleştirilerin Denizli'deki muhatabı olan CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, yapılan eleştirileri CHP Genel Merkezi'ne yönlendirmesine rağmen kandisi de alınan kararlara tepki gösteren isimlerin başında geliyor.

YOL ARKADAŞI ÇAVUŞOĞLU İLK 7'DE BİLE YOK

Siyasetteki yol arkadaşı ve önceki dönem CHP Denizli İl Başkanı olan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun aday listelerinde ilk sıralarda olması beklentisi içinde olan Horzum, listeler açıklandıktan sonra ise şok yaşayan isimlerden oldu.

GENEL MERKEZ ÖRGÜTLERİ YOK SAYDI

Denizli İl Örgütü ve ilçe örgütlerinin ısrarla istediği Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu milletvekili aday listesinde göremeyen Horzum'un tepkisini CHP'lilerin olduğu toplantıda "Partinin yerini bilmeyenler bu partiden aday oldu " sözleriyle gösterdiği iddia edildi. İddianın sahibi olan Gazeteci Ahmet Deda bu konuyu siyaset programında söylemesinin ardından günler geçmesine rağmen Horzum tarafından herhangi bir açıklama yapılmaması dikkat çekti

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CHP'de milletvekili listelerine tepkiler sürüyor: Partinin yerini bilmeyenler bu partiden aday oldu
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