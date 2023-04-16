CHP’de milletvekili listelerine tepkiler sürüyor: Partinin yerini bilmeyenler bu partiden aday oldu

Milletvekili listelerinin açıklanmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde kontenjan ve partili olmayan aday tartışmaları hız kesmeden sürüyor. Listelerinin açıklanması ile şaşkınlık yaşayan CHP Denizli örgütü, sosyal medya hesaplarından partilerini eleştiren açıklamalar yapmaya devam ediyor. Eleştirilerin Denizli'deki muhatabı olan CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, yapılan eleştirileri CHP Genel Merkezi'ne yönlendirmesine rağmen kandisi de alınan kararlara tepki gösteren isimlerin başında geliyor.

YOL ARKADAŞI ÇAVUŞOĞLU İLK 7'DE BİLE YOK

Siyasetteki yol arkadaşı ve önceki dönem CHP Denizli İl Başkanı olan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun aday listelerinde ilk sıralarda olması beklentisi içinde olan Horzum, listeler açıklandıktan sonra ise şok yaşayan isimlerden oldu.

GENEL MERKEZ ÖRGÜTLERİ YOK SAYDI

Denizli İl Örgütü ve ilçe örgütlerinin ısrarla istediği Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu milletvekili aday listesinde göremeyen Horzum'un tepkisini CHP'lilerin olduğu toplantıda "Partinin yerini bilmeyenler bu partiden aday oldu " sözleriyle gösterdiği iddia edildi. İddianın sahibi olan Gazeteci Ahmet Deda bu konuyu siyaset programında söylemesinin ardından günler geçmesine rağmen Horzum tarafından herhangi bir açıklama yapılmaması dikkat çekti