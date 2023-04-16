Fikri Sağlar’ın ’Diyarbakır’ yalanı elinde patladı: 8 yıl önceki fotoğrafı paylaşmış!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da inşa edilen Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesi'nin açılışı ile Deprem Konutları Temel Atma ve anahtar teslimi töreni için Diyarbakır'a gitmişti. Başkan Erdoğan burada önceki gün (14 Mayıs 2023) Diyarbakırlılara seslenerek açıklamalarda bulunmuştu.

FOTOĞRAFLA "BİR AVUÇ İNSAN VAR" ALGISI YAPTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PM Üyesi Fikri Sağlar ise sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın açılış programında konuşma yaptığı alanın boş olduğunu iddia ederek bir fotoğraf karesi paylaştı. Sağlar sosyal medyadan "14 Nisan 2023 Erdoğan'ın Diyarbakır mitingi. Meydanda bir avuç insan var. Diyarbakırlı yurttaşlar Erdoğan'ı silmiş" ifadelerini kullanarak bir propagandaya da girişti. Gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıktı.

8 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAFI PAYLAŞMIŞ!

Fikri Sağlar'ın paylaştığı fotoğraf karesinin 2 Mayıs 2015 yılına ait olduğu ortaya çıktı. 8 yıl önceki fotoğrafı kullanarak alanın boş kaldığını öne süren Fikri Sağlar'ın paylaştığı fotoğraf karesinin ise Başkan Erdoğan'ın farklı bir toplu açılış için yıllar önce gittiği Diyarbakır'ın İstasyon Caddesi'ndeki miting alanına halk toplanmadan önce çekildiği bir kare olduğu öğrenildi.

14 Nisan 2023 tarihinde ise anahtar teslim töreni ve cami açılışında Başkan Erdoğan, Diyarbakır'daki Kışla Caddesi'nde konuşma yapmıştı. Sosyal medyada ise birçok kişi 2015 yılındaki fotoğraf karesini paylaşarak insanları yanıltan Fikri Sağlar'a tepki gösteriyor.