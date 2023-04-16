Karadeniz gazı yeni müjdelerle geliyor

"BU yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle yılda en az Karadeniz'de 2 tane, Akdeniz'de 2 tane kuyu kazacağız." Türkiye'nin enerji tarihi 2017 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın bu sözleriyle başladı. Albayrak, yerli sondaj filosunu kurdu, Türkiye'yi enerjide bağımsız ülkeler listesine sokacak stratejik adım böylece atıldı. 1 yıl sonra Fatih Sondaj Gemisi keşif için açıldı. Türkiye'nin enerji bağımlılığını önemli derecede azaltacak olan Karadeniz gazı adım adım geliyor. Karadeniz gazı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Nisan'da düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" ile karaya ulaştırılacak.Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde Faz-1 ile Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 15'inin, Faz-2 ile ise yüzde 40'ının karşılanması hedefleniyor. Doğalgazın çıkarılması süreci fazlar halinde ilerleyecek. İlk fazda üretilen gazın mayısın ilk yarısında hanelere verilmesi hedefleniyor. Faz-3 ise 60 milyon metreküpe ulaşacak. Amasra Sahası'nı da içeren Faz-3 kısmına ise 2028 itibarıyla geçilecek. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, Filyos'un 165 kilometre kuzeyinde, 2 bin 200 metre deniz derinliğinde kurulan Deniz Tabanı Üretim Tesisi ile Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi, karadaki ve denizdeki bu iki üniteyi birbirine bağlayan deniz tabanı kordonu, bağlantı ve boru hatları olmak üzere üç bölümden oluşuyor. AAUZAKTAN kumandayla insansız üretim gerçekleştirecek Deniz Tabanı Üretim Tesisi, 22 bin km'lik alanda 10 kuyudan çıkarılan doğalgazı bir araya toplayarak karaya sevk edecek. Erdoğan, 20 Nisan'daki törende gazla ilgili yeni müjdeler vereceğini söylemişti.