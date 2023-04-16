Yemek Sepeti’nde yine veri hırsızlığı iddiası: Bu kez para karşılığında satıyorlar

21 milyondan fazla kişinin verilerinin çalınmasına sebep olan ihmaliyle gündeme gelen Yemek Sepeti bu kez farklı bir dolandırıcılık faaliyetiyle gündeme geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), müşterilerinin bilgileri çalındığı iddia edilen Yemek Sepeti ile ilgili resen inceleme başlatmıştı. Bu kez bir takım internet sitelerinde Yemek Sepeti uygulamasında kullanıcılara ait verilerin para karşılığında satıldığı iddia edildi.

KULLANICI HESAPLARI PARA KARŞILIĞINDA SATILIYOR

Yemek Sepeti avukatları tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına kullanıcılarına ait hesapları internet sitelerinde para karşılığında satılıyor iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda kendilerine ait 'Yemek Sepeti' uygulamasında kayıtlı hesapların çeşitli internet sitelerinde para karşılığında satıldığını ve indirimli sipariş vaat edildiğini tespit ettikleri anlatıldı.

HESAP AÇIP İNDİRİM KUPONU SATIYORLAR

Uygulamanın kullanıcıları tarafından çeşitli bildirim ve şikâyetlerin geldiği de anlatılan suç duyurusunda bir takım kişi ya da kişilerin dolandırıcılık faaliyeti yürüterek haksız menfaat elde etmeye çalıştıkları belirtildi. Şikâyet dilekçesinde şüphelilerin internet sitelerinde gerçeğe aykırı bilgiler kullanarak uygulamada hesaplar açtıklarını bu hesaplarda tek sefere mahsus indirim kuponunu da satmaya çalıştıkları öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kimliği belirsiz kişilerin indirimli sipariş verme vaadiyle 18 liraya hesap satma girişiminde bulunulduğunu belirten ünlü platformun avukatları şüphelilerin tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti. Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.