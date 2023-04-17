6’lı masa 7’li maşa oldu

AK Parti Akyurt Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 6'lı masaya sert eleştirilerde bulundu. Özcan, "Bunlar kukladır. Kendilerine masa diyorlar ama onlar 6'lı masa değil 7'li maşadır. Milletimiz bu ülkeyi 7'li maşaya teslim etmeyecektir. HDP yok diyorlardı, şimdi HDP ile ortak iş tuttukları bariz gün yüzüne çıktı. Nerelere sırtlarını dayadıkları da belli. Bunlar Kandil ve Pensilvanya'dan besleniyorlar. Onlar destek aldıkları kişilerle yol yürümeye devam etsinler. Biz sırtımızı her önce Alllah'a sonra milletimize dayadık" diye konuştu.