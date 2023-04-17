Bakan Akar: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12’ye yükseldi

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanların, valilerin, ilgili tüm kurum ve kuruluşların ilk andan itibaren harekete geçtiğini aktaran Akar, "Mehmetçik de ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederek halkının yanına, yardımına koştu" dedi.

Depremden etkilenen bölgelerde yaraların sarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini, kalıcı konutların inşasının başladığını ifade eden Akar, "Devlet-millet olarak nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz" diye konuştu.