Başkan Erdoğan’dan protez kol ve bacak istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da depremzedelerle yaptığı iftarda depremde kolu ve bacağını kaybeden 17 yaşındaki Ömer Gürbüz ile görüştü. Gürbüz, Erdoğan'dan protez kol ve bacak istedi.Asrın felaketinin yıkıma yol açtığı Malatya'da, ailesiyle birlikte Bostanbaşı Mahallesi'ndeki Bulut Sitesi'nde depreme yakalanan 17 yaşındaki Ömer Gürbüz, enkaz altında kalan babası Alper Gürbüz ve kardeşleri Ahmet Yasin, Arda ile Kadir Gürbüz'ü yitirdi. Kendisi sağ kurtuldu ancak enkazda ezilen bir bacağı ve bir kolunu kaybetti. Ömer Gürbüz, geçen cuma akşamı, temel atma töreni için kentte bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın depremzedelerle yaptığı iftara katıldı. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a durumunu anlatan Gürbüz, protez kol ve bacak istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a, Ömer ile ilgilenmesi talimatı verdi. İlk olarak Ömer'e, akülü araç ve tablet verildi. Malatya Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Ömer'in tedavisinin tamamlanmasının ardından, protez sağ kol ve sol bacak yapılacağı kaydedildi.SABAH'a konuşan Ömer Gürbüz, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Hep yanımızda olacağını söyledi. Benimle çok ilgilendi" derken, anne Hatun Gürbüz ise, "Eşimi ve 3 çocuğumu kaybettim. Allah'a hamdolsun ki Ömer'im yaşıyor. Devletimiz ve Cumhurbaşkanımız ilk günden beri yanımızda oldu. Cumhurbaşkanımızdan ve Emine Erdoğan'dan razı olsun" diye konuştu.