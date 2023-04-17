Çocukların gülüşü en büyük hazinemiz

Emine Erdoğan Sevgi Evleri'nde devlet korumasında kalan çocuklarla iftar programının görüntülerini duydu dolu bir mesajla paylaştı: Çocukluk, hayat defterinin, her şeyin sevgi ile yazılabileceği ilk sayfası. Mutlu, umutlu ve güven dolu cümlelerle yazılmış bir çocukluk, her çocuğumuzun hakkı. İftar soframız Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarımız için kuruldu. Birlikte Karagöz ile Hacivat gölge oyununu izledik. Yankılanan neşeli gülüşleri, en büyük hazinemiz. Bu vesileyle, yüreklerini devlet himayesindeki çocuklarımıza sonsuz sevgi ile açan bütün koruyucu ailelerimize teşekkür ediyorum. İnsanlığın emaneti olan melek çocuklarımızı kanatları altına alan 'koruyucu aile' sayımızın artmasını diliyorum. Çocuklarımızın verdiği mesajları Başkan dedelerine mutlulukla ulaştıracağım.