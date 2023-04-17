Demirtaş’a selam yolladı: 14 Mayıs’ta hesap soracağız

HDP ile görüşmesinin ardından Kandil'in desteğini kazanan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a özgürlük vaadi, CHP'li isimler tarafından her ortamda söylenmeye devam ediyor. Bunun son örneğini her fırsatta Demirtaş'ın yanı sıra Gezi Parkı davasından tutuklu Osman Kavala için de özgürlük isteyen CHP'li Sezgin Tanrıkulu oldu. Tanrıkulu, CHP yandaşı Tele 1 kanalında yaptığı skandal açıklamasında, HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın adını anarak Selahattin Demirtaş hükümlü değildir, affa da ihtiyacı yoktur. Aldığı ceza da yoktur. 14 Mayıs'ta dostlarımız için hesap soracağız" dedi ve 14 Mayıs seçimlerini işaret etti. 14 Mayıs seçimleri sonrasında Selahattin Demirtaş ve HDP için hesap soracaklarını vurgulayan CHP'li Tanrıkulu, Gezi Parkı Davası'nda tutuklu Osman Kavala'yı da unutmadı. Tanrıkulu, "Kayyum siyasetinden dolayı hesap soracağız. Gezi davası için hesap soracağız" ifadelerini kullandı.