Fuat Oktay: 14 Mayıs’ta Türkiye’nin kaderini oylayacağız

'BİZ, ARTIK BAŞKALARININ YAZDIĞI SENARYOLARDA OYNAYAN FİGÜRANLAR DEĞİLİZ'

Oktay, daha sonra AK Parti Nallıhan İlçe Teşkilatı'nca düzenlenen iftar programına katıldı. Burada konuşan Oktay, 14 Mayıs seçimlerinin yaklaştığını hatırlatarak, "14 Mayıs'ta millet olarak Türkiye'nin kaderini oylayacağız. Ancak, Türkiye'nin kaderiyle oynanmasına da asla müsaade etmeyeceğiz. Çünkü yapılmak istenen bu. Zillet ittifakının, yedili maşanın istediği, arzu ettiği şey, Türkiye'nin kaderiyle oynamak. Kandil'in, Pensilvanya'nın ve ağababalarının talimatlarıyla Türkiye'nin istikametini değiştirmek, Türkiye'yi dizginlemek istiyorlar. Sen misin 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen, sen misin Ayasofya'yı açan, sen misin İHA'ları, SİHA'ları, uçak gemilerini yapan. Sen misin Karadeniz'de, Akdeniz'de racon kesen. Sen misin içeride FETÖ kuklasının ellerini kıran, sen misin Kandil'i bitirme noktasına getiren. Sen misin bizim otomobillerimizi almak yerine kendi otomobilini üreten, sen misin dış güçlerin uydusu olmak yerine uzaya uydu fırlatan, uzay yarışında yerini alan. Yahu diyorlar, sen düne kadar IMF'den borç alan, faizini bile ödeyemeyen bir ülkeydin. Sen diyorlar, düne kadar bankalarını hortumladığımız, eline vurup ekmeğini aldığımız bir ülkeydin. Sen diyorlar, düne kadar teröre boyun eğen, kendi silahlarını üretmekten aciz bir ülkeydin. Biz de diyoruz ki, o günlerin Türkiye'si artık büyüdü, gelişti her alanda dünya ile dünyanın önde gelen ülkeleri ile rekabet eden bir ülke haline geldi. Biz, artık başkalarının yazdığı senaryolarda oynayan figüranlar değiliz. Artık kendi senaryosunu kendi yazan, kendi liginde başrol oynayan bir aktörüz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendi hikayemizi yazıyoruz. Bu hikayenin adı, 'Türkiye Yüzyılı'dır" dedi.