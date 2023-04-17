’HDP’nin olduğu ittifakta ben yokum’ dedi, partisinden istifa ederek AK Parti’ye üye oldu

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleri öncesi Türkiye Değişim Partisi İl Başkanlığı görevini yürüten Sezgin Aktaş, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bazna, TDP Teşkilat Başkanı Hakan Karslıoğlu ve TDP Düzce Milletvekili Adayı Ercan Kızılçaoğlu ile 40 kişilik teşkilat üyesi, Türkiye Değişim Partisi'nin Millet ittifakı içinde yer almasını kabul etmeyerek partilerinden istifa etti ve Cumhur İttifakı içinde yer alan AK Parti'ye geçme kararı aldılar.

AK Parti İl Binasına gelen partilileri, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer karşıladı.

Görevinden istifa ederek AK Parti'ye katılan Sezgin Aktaş, yaptığı açıklamada "HDP ile ittifak yapan bir oluşuma destek veren partinin İl Başkanı olmayı ve o ittifakın adayını desteklemeyi, HDP'ye bakanlık veririz diyecek kadar sadece seçimi kazanmak için gözünü karartan CHP ile aynı masada benim partimin olmasını kabullenemedim ve istifa ettim. Bizler Türkiye Değişim Partisi'nde görev aldığımızda Genel Başkan Mustafa Sarıgül'ün sağ kesime daha yakın olduğunu, vatan, millet aşkı ile Cumhur ittifakı içinde yer alacağını ve özellikle HDP'den çok uzak duracağını düşündük. Görev aldığımız günden bugüne kadar kendi imkânlarımızı kullanarak partimizi Düzce'de hatta Türkiye'de tanınırlık açısından önemli bir yere getirdik.

Gecemizi, gündüzümüze kattık. Makam, mevki gözetmedik. Bizi illa aday yapın demedik. Tek isteğimiz partimizin TBMM'de temsil edilmesiydi. Ancak gelinen süreçte Türkiye Değişim Partisi'nin tercih ettiği saf bizim doğrularımızla zıt kutuplarda yer aldı. Benim Merkez İlçe Başkanım Mehmet Bazna, bu vatan uğruna şehit olan Mustafa Bazna'nın kardeşiyken, ben şehit kardeşimizin babasıyla kol kola gezerken bu ittifakın içinde yer almaktan sadece utanırım. Ne şehit ailesinin ne kendi ailemin ne de Düzceli arkadaşlarımın yüzüne bakamaz hale gelirim. CHP, HDP ile ittifak halindedir, bu ittifak beni rahatsız etmiştir. Bu sebeple en doğru siyasetin Cumhur ittifakı içinde yapılacağına inanarak Türkiye Değişim Partisi'ndeki görevimden istifa ederek AK Parti saflarına katılmayı ve siyaset yapmayı tercih ettim. Benimle birlikte bu yolda yürüyen Merkez İlçe Başkanım Mehmet Bazna ve parti üyesi arkadaşlarımla aldığımız kararla bu mübarek Kadir Gecesi'nde mübarek bir yola çıktığımıza inancım tamdır. Düzce'mize, AK Partimize, vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ise AK Parti ailesinin her geçen gün genişlediğini ifade ederek "Sezgin Aktaş arkadaşımızın yaptığı çalışmaları yakından takip ettik. Hepimizin kırmızı çizgileri var ve Sezgin arkadaşımızla çizgilerimiz aynı. Kendilerini aramızda görmekten büyük onur ve mutluluk duyduk. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Aktaş'a AK Parti rozeti takarak AK Parti'ye üyeliğini tamamladı.