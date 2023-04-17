Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan AK Parti’ye geçti

Adana'nın Kozan Belediye Başkanı Saadet Partili Kazım Özgan AK Parti'ye geçtiğini duyurdu. Özgan dikka çeken ifadeler kullandı.Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bundan sonra siyasi hayatını AK Parti'de sürdürmeye karar verdiğini belirten Özgan "Seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için var gücümle çalışacağım" dedi.
Bir siyasetçi ve halkımızın hizmetinde olan bir Belediye Başkanı olarak ülkemiz için her zaman en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz.— Kazım Özgan (@kazim_ozgan) April 17, 2023
Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında olanların terör örgütleriyle kolkola olmasını kabul etmem asla mümkün değildir.
'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DESTEK VERMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIM'
Özgan, yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Bir siyasetçi ve halkımızın hizmetinde olan bir belediye başkanı olarak ülkemiz için her zaman en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında olanların terör örgütleriyle kol kola olmasını kabul etmem asla mümkün değildir. Milli değerlerimize gönülden bağlı bir siyasetçi olarak bundan sonra siyasi hayatımı AK Parti'de sürdürmeye karar verdim. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için var gücümle çalışacağım."