Şebnem Bursalı’dan CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu’na tokat gibi cevap: İzmir de tarih de affetmeyecek

"PKK İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORLAR"

"İzmirli her şeyi görüyor ve 14 Mayıs'ta gereğini yapacak" diyen Bursalı, CHP ve 6'lı Masa'nın PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile yaptığı koalisyona ve PKK elebaşlarının bu koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için yaptığı destek açıklamalarına dikkat çekti. Bursalı, şunları söyledi: "Terör örgütlerinin siyasi sözcüsü konumundaki partilerle işbirliği yapan, aynı ittifak içinde yer alan bir parti, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Önder Atatürk'ün partisi olamaz. Atatürk'ün kurduğu partinin Genel Başkanının adaylığını desteklediklerini açıklayan, kendileri aday bile çıkarmayan, PKK'ya 'terör örgütü değildir' diyen bir parti ile '14 Mayıs'tan sonra 100 yıllık Cumhuriyet ile hesaplaşacağız' diyenlerle seçime girenler, bizim Atatürk, vatan, millet ve bayrak sevgimizi mi sorgulayacaklar? Hadi oradan!"