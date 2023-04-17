Seçim önce milletin gönlünde kazanılır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile birlikte Şanlıurfa'daydı. 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde düzenlenen "897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni"ne katılan Erdoğan, şöyle konuştu:Şanlıurfa'mızda 8 bini konut, 3 bini köy evi olmak üzere, 11 bin ev yaparak, depremzedelerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız.Afetlerin yaralarını sarmak, boynumuzun borcu. Bayramda, tamamlanan ilk köy evlerini teslim edeceğiz.Bazı deprem turistlerinin buralara gelip, resim çektirip, nutuk atıp döndüğünü görüyoruz. Bunların daha kendilerine hayrı yok ki ülkenin ve milletin dertlerine derman olsunlar. Daha kendi aralarındaki fay hatlarıyla baş edemeyip kafa, göz birbirine girenlerin, 14 milyon insanın hayatını etkileyen bir felaketin üstesinden gelmesi zaten mümkün değil.Bunun için onları kendi hallerine bırakın. Varsınlar, kendi kendilerine koalisyonculuk oynasınlar, makam, mevki dağıtsınlar, ona, buna höykürsünler, altı boş vaatlerle atıp tutsunlar. Varsınlar PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütlerinin eteklerinin altına girip, onlardan medet umsunlar. Varsınlar Yasin Börü'nün azmettiricilerini, Gezi olaylarının planlayıcılarını, eli kanlı katilleri serbest bırakma sözü versinler. Varsınlar emperyalistlerin asırlık heveslerinin oyuncağı olmak için büyükelçilere sözler versinler. Onlardan gizli, saklı talimatlar alsınlar. Biz milletimizle birlikte kendi işimize bakacağız, geleceğimize bakacağız.Seçim, televizyon ekranlarında, sosyal medya mecralarında, dört duvar aralarında yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Seçim önce milletin gönlünde, sonra sandıkta kazanılıyor. Milletimiz, seçim günündeki tercihi için kararını, karşısındaki cumhurbaşkanı adaylarına, ittifakları oluşturan partilere bakarak veriyor.Seçim tercihi, öyle öfkeyle kalkarak, küserek, tepkiyle hareket edilerek verilecek bir karar değildir. Noter masası değil, kumar masası değil. Güzel, peki orada ne işin var, öyle mi? Bu ülkenin geçtiğimiz 21 yıldaki tüm meselelerini nasıl biz çözdüysek, bugünkü sıkıntılarının çözüm adresi Allah'ın izniyle yine biziz.Konuşmasının ardından Afet konutlarının temel atma noktalarına canlı bağlantıyla bağlanan Erdoğan, "Bu, bay bay Kemal'in temellerine benzemez. Onlar ancak musluk çevirirler, temel atamazlar" dedi.Öte yandan MHP Genel Başkanı Bahçeli de konuşmasında "14 Mayıs'ta sandığa gitmeliyiz, 'Bu hizmeti durdurmak isteyenlere cevaben yürüyoruz biz, devam ediyoruz biz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır' demeliyiz. Öbür yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni güçlü bir hale getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.