Teröristbaşının umudu Kılıçdaroğlu

PKK terör örgütünün siyasi kanadı olan HDP'nin 14 Mayıs seçimlerinde desteklediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaadinde bulunması, terör örgütü PKK'da elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest kalması yönünde umutları arttırdı. Örgütün düzenlediği hemen hemen her eylemde elebaşı için özgürlük çağrıları yapılıyor. Bunun son örneği Almanya'nın Düsseldorf şehrinde PKK/YPG sempatizanlarının düzenlediği eylemde gerçekleşti. Teröristbaşı Cemil Bayık, eyleme video mesajla bağlandı.O anları örgütün televizyon kanalında da yayınlanan Bayık'ın, 14 Mayıs seçimlerinin çok önemli olduğunu belirterek elebaşı Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü dışında hiçbir şey kabul etmedikleri şeklindeki sözleri dikkat çekti. Bayık, elebaşı Öcalan'ın dostlarının Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele yürüttüğünü belirterek, direnişlerinin sonuç alıncaya dek devam edeceğini ifade etti.Elebaşı Öcalan'ın özgürlüğü için uluslararası kurumlara ve Avrupa Adalet Konseyi'ne de seslenen Bayık, aydın ve yazarlara da çağrıda bulunarak Öcalan'ın özgürlüğü için biran önce sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.PKK sempatizanları sokaklara dökülerek terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük talep ederken Alman polisi ise, bu skandal eylemi sadece izlemekle yetindi.