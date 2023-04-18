15 Temmuz Derneği’nden Cengiz Çandar’a suç duyurusu

HDP, kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti'nin çatısı altında seçimlere girerken Yeşil Sol Parti'den Diyarbakır'da milletvekili adayı olan Cengiz Çandar'ın ismi dikkat çekti. İsmi konuşulan Çandar ile siyasi gündemi değerlendirmek amacıyla T24'ten Cansu Çamlıbel bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi hakkında da sorular yöneltildi.

"15 Temmuz'u Fethullahçıların yapmadığını mı düşünüyorsunuz?" sorusuna Çandar, "Onlardan bazılarının da içinde olduğu daha karmaşık bir olay" cevabını verdi. Bu cevabın akabinde "İma ettiğiniz şey nedir?" sorusu yöneltildi. Cengiz Çandar ise cevap olarak "15 Temmuz mevcut rejimin bilgisi dahilinde kontrollü olarak Gülencilerin de dahil olduğu bir olay" dedi.

CENGİZ ÇANDAR'A SUÇ DUYURUSU

15 Temmuz Derneği ise Cengiz Çandar'ın kontrollü darbe söylemini destekleyen açıklamasına tepki göstererek, "Yeşil Sol Parti'den Diyarbakır'da milletvekili adayı olan Cengiz Çandar'ın 15 Temmuzla ilgili sarfettiği 'kontrollü darbe' söylemini ve FETÖ'yü aklayan açıklamaları hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyunun bilgisine" dedi.

İŞTE 15 TEMMUZ DERNEĞİ'NİN O AÇIKLAMASI

"15 Temmuz Derneği hain darbe girişiminin yaşandığı geceden bugüne kadar 15 Temmuzla ilgili yapılan 'kontrollü darbe' söylemlerinin karşısında oldu ve olmaya devam ediyor. O gece meydanlara inerek iradesine sahip çıkan aziz milletimiz tarihte eşine az rastlanan bir direniş örneği sergiledi. Bu direnişe inanmak istemeyen ve 15 Temmuzu sulandırmaya çalışanlar aradan geçen 7 yılda her fırsatta 15 Temmuzla ilgili 'kontrollü darbe' yalanının arkasına sığındı. Şimdi de Cengiz Çandar, bu halkaya dahil olarak 252 şehidimizi ve 2 bin 700'den fazla gazimizi hiçe sayarak FETÖ'yü aklama girişiminde bulundu.

15 Temmuz Derneği olarak Cengiz Çandar'ın bu açıklamasını kınıyor ve hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Hiç kimsenin hepimizin gözü önünde yaşanan 15 Temmuzu bu şekilde sulandırıp uydurma bir tarih yazma girişimine izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz bu milletin ve devletin miladıdır öyle olmaya da devam edecektir!"