64 milyon seçmen oy kullanacak

YüksekSeçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yener, yurtiçi ve yurtdışı toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 sayısına ulaşacağını belirtti. Yener, şu bilgileri verdi:kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672. Seçim ikinci tura kalırsa, bu seçmen sayısına ilaveten 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs 2023 tarihinde ilk kez oy kullanacak.ve yurtdışı toplam seçmen sayımız 64 milyon 113 bin 941 sayısına ulaşmaktadır. Gümrüklerdeyse 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kurulmuştur.ise seçmen sayımız 3 milyon 416 bin 98.bölgesinden diğer illere giden 133 bin seçmenin kayıtları aldırmaları söz konusudur.de toplam 600 bin küsur seçmenin askı süresi içerisinde kayıtlarını daha önce oy kullandıkları yerden yeni bulundukları yere nakli söz konusu olmuştur.seçmen, nerede oy kullanacağını e-Devlet, YSK'nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da kurulun 444 9 975 çağrı merkezinden öğrenebilecek.nerede oy kullanacağı, adreslere gönderilecek seçmen bilgi kâğıtlarında da bulunacak.