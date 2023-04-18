Erbakan’ı ıslıklamıştı Saadet baş tacı etti

Millet İttifakı'ndaki Saadet Partisi'nin Milli Görüş'ten uzaklaşması, parti tabanında büyük rahatsızlık yarattı. Partide sert eleştirilerde bulunan önde gelen isimler, manifestolar bile yayımladı. Necmettin Erbakan için kullanılan 'mücahit' yakıştırmasının Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dillendirilmesi de tabanda olumsuz etki bıraktı.Kılıçdaroğlu'nun adaylığının Saadet Partisi Genel Merkezi'nde açıklanması sancılı sürecin üzerine tuz biber ekti. Bardağı taşıran bu son örneğin ardından bazı partililer istifa etmeye başladı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise, "Saadet Partisi'nin düştüğü çukura bakın" diyerek yaşananlara tepkisini dile getirdi.Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun önceki gün Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Tanıtım Programı'na davet edilmesini eleştiren Alpay Özalan, Kaftancıoğlu'nun Erbakan'ın 27 Şubat 2011'de vefatından iki gün sonra sosyal medyadan yazdıklarını hatırlattı. Özalan, "Saadet Partisi'nin düştüğü çukura bakın. Merhum Necmettin Erbakan'ın vefatının hemen ardından 'Erbakan'ı ıslıklamıştım, bugün de ıslıklarım' diyen Canan Kaftancıoğlu, Saadet Partisi'nde baş tacı ediliyor" dedi.