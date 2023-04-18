HDP’li Hasip Kaplan’dan Başkan Erdoğan’a küstah tehdit! 15 Mayıs’ı işaret etti

14 Mayıs Genel Seçimleri ile Türkiye milletvekili ve cumhurbaşkanı adayları için sandık başına gidecek. Tarihi seçimler öncesinde kirli pazarlıklar ve gelişmeler ise dikkat çekiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığının duyurulması sonrasında soluğu HDP'de aldı. Terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP ise Kemal Kılıdçaroğlu'nu destekleyerek cumhurbaşkanı yarışına girmeyeceğini açıkladı.