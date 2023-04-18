“Huzur ve Güven” uygulamasında yakalandılar

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ceyhan İlçesi Mustafabeyli Mahallesinde "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirdi. Kontrol amaçlı durdurulan bir araçta ve araca bağlı çekicide 53, başka bir araçta ise 6 olmak üzere toplam 59 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklu kişiler Geri Gönderme ve Geçici Barınma Merkezine, çocuk yaştakiler ise Çocuk Sevgi Evine teslim edildi.

Jandarma yetkilileri, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, her göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edecektir" dediler.