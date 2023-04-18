İki yakaya 500 bin konutluk uydu kent

Başkan Erdoğan, İstanbul Fikirtepe Meydanı'nda Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel Dönüşüm Başlangıç Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:Türkiye'yi de 21 yıl önce Fikirtepe'nin eski hali gibi aldık. 1994'te İstanbul'u nasıl aldık? Çöp, çukur, çamur. Su var mıydı? Bir yılda susuzluğu giderdik. CHP demek çöp demektir. Çukur demektir, susuzluk demektir.Kentsel dönüşüm projeleriyle de bugüne kadar 3.3 milyon konutun inşasını sağladık. 20 milyona yakın insanımızı güvenli yuvalara kavuşturduk, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi, 830 bin metrekareyi bulan alanı ve 2.5 milyon metrekareye yaklaşan inşaat sahasıyla ülkemizin en önemli projelerinden biri. Burada 60 bin vatandaşımızın yaşayacağı 12 bin 418 konut yapıyoruz.İstanbul'da acilen dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon riskli konut var. Bunun için İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz. Bu çerçevede kentsel dönüşüm limitlerini 600 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya çıkardık.Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi paylaşacağız. Deprem yıkıntılarının altında canlarımızın yitip gitmemesi için kentsel dönüşüm çalışmalarında en küçük bir ihmale veya açgözlülüğe meydan vermemeliyiz. Koray TAŞDEMİR/SABAH