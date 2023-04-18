Kılıçdaroğlu’nun Kürt vatandaşlar ile PKK’yı bir tutmasına tepki yağıyor

Açıklamasında seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi yapma durumunun başladığını belirten Kılıçdaroğlu'nun; "Utanç verici. Gerçekten de utanç verici. Şu anda milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor. Her gün, durmadan" ifadeleri tepkileri de beraberinde getirdi.

Vatandaşlar, odalar, STK temsilcileri binlerce kişi sosyal medya hesaplarından Kemal Klıçdaroğlu'nun Kürt vatandaşları PKK'lılarla bir tutmasına tepkiler gövsterdi.

İŞTE KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK O TEPKİLER

Kürt genci Umut Nimet Ataş; "Sevgili Kürt gençleri Kürt başlıklı tweet atan Kemal Kılıçdaroğlu'na inanmayın. Erdoğan öncesinde bu ülkede Kürtçe kasetler yasaktı. Kürdüm demek CHP zihniyeti döneminde örgüt üyeliği sayılıyordu. Bugün Erdoğan döneminde Kürtler özgürce konuşuyor. Doğu ve güney doğdu yatırımı merkezi haline geldi. Bugün Türkiye'de Kürtçe televizyonlar var. Bugün Türkiye'de 56 Kürtçe öğretmeni atandı. Bunlar Erdoğan'ın dik duruşunun Kürtlere kazandırdığı en büyük özelliktir.

Yuşa Övenç; "Bay bay Kemal ben Siirtliyim. Evet bu ülkede yıllarca süregelen Kürt-Türk sorunu vardı ama artık yok. Bu ülkede şu an HDP-PKK sorunu vardır. Hiç kimse kusura bakmasın ama 2023 yılında Türk-Kürt sorunu yoktur o sorunu bizzat Erdoğan bitirdi"

Zeynep Karataş; "Utanmadan sıkılmadan devlet dairesinde devleti temsilen Kürtçe konuşuyorum, Erdoğan sayesinde. Kürt olduğunu saklayan, utanan, bulunduğu partide yer etmek için 'Tunceli'de konuştuğum dil Kürtçe değil' diyen bir asimilasyon ürünü bize ne vaad edebilir ki"

Eyüp Gökhan Özekin; "KK tüm masalara, "sofralara" rağmen kazanamadığının farkında.

Sadece marksist Kürtlerin değil, Müslüman Kürtlerin de oyu lazım! O yüzden çirkin bir denklem kuruyor. PKK ile Kürtleri eşitliyor. PKK aleyhtarlığını Kürt düşmanlığı gibi sunuyor. Bunu HDP çizgisi dışında kimse yapmadı"

Abdulkadir Taşar; "Kürtler'e "terörist denmediğini" de, terörist olarak tanımlananların "sırtını PKK'ya dayayanlar olduğunu" da biliyor. Hepsini çok iyi biliyor ama HDP ile işbirliğini örtebilmek için tartışmayı etnik köken temelli bir ötekileştirme gibi sunmayı tercih ediyor"

Cengiz Er; "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürtler paylaşımı baştan aşağıya sorunlu.

Cumhurbaşkanlığına talip olan bir siyasetçinin oy devşirmek uğruna terör örgütü PKK'ya karşı çıkanları Kürt düşmanı olarak göstermesi utanç verici.

Çok yazık...

Doç. Dr. Ali Yurddaş; "Oy için haysiyet cellâtlığı yapan Sensin. Seçimi kazanmak için böyle hassas noktalara dokunmak nasıl bir sorumsuzluktur? Ölçü belli; PKK terör örgütüdür diyenlerle yürüyecek, demeyenlere karşı duracaksın, bunu yapamayan herkes HAİNDİR"

Zihni Çakır; "Gerçekten utanç verici. Siyasi ahlak hiç bu kadar dip yapmadı!

PKK bileşenleriyle müttefiklik ilişkisini örtmek için Kürtleri provoke ediyor.

Bu ülkede Kürtlere terörist diyen hiç olmadı ama Kürtlerin de katili teröristlerle kapalı kapılar ardında fingirdeşenleri gördü Kürtler"

Ayşegül Akyüz Yahşi; HDP=YSP niteliğinde teröre hizmet eden teröristlerin de alenen desteklediği parti. Biz Kürtlerle terörü yan yana getirmedik getirmeyiz de. Kara propagandanızla Kürtleri terörün içine çekmeye çalışan sizlersiniz. Terörün; dini,dili,ırkı yoktur diyen de bizleriz"