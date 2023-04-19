AK Parti Sincan Seçim Bürosu Fuat Oktay’ın katılımı ile açıldı

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 'ne hazırlanan AK Parti Sincan İlçe teşkilatı, Seçim Koordinasyon Merkezi'ni açtı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun "Sincan asıl sözünü 14 Mayıs'ta sandıkta söyleyecek. Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden en güçlü şekilde Cumhurbaşkanı seçtireceğiz" diyerek bu seçimlerin önemine vurgu yaptı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise "Sincan'da birlikte yaşamaktan onur duyduğum çok kıymetli kardeşlerim hepinizi selamlıyorum. Herhangi bir seçime girmiyoruz bu Türkiye'nin tam bağımsız olma yolunda attığı adımlar devam mı edecek yoksa bölücülerle, PKK ile FETÖ ile iş tutanların hesapları mı kazanacak? Bunun mücadelesi" dedi.

OKTAY:BALKON KONUŞMASININ İŞARETİ SİNCAN'DAN VERİLDİ

AK Parti'den Ankara milletvekili adayı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise konuşmasında gündeme değindi..Fuat Oktay, açılışın sadece törenden ibaret olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "balkon konuşması"nın işareti olduğunu ve bu işareti Sincan'dan verdiklerini söyledi.Türkiye'de genç üye sayısı en fazla olan siyasi partinin AK Parti olduğunu ve gençleri X, Y, Z kuşağı diye ayırmadıklarını dile getiren Oktay, "Biz TEKNOFEST kuşağı dedik, niye öyle dedik? TEKNOFEST kuşağı dediğimiz, bilime açık, inovasyona açık, kendine özgüveni olan, işte o Kızılelmaları üretiyoruz ya, Milli Muharip uçakları, SİHA'ları üretiyoruz ya. Geçen hafta TCG Anadolu uçak gemimizi ürettik ya. İşte bunu bu gençlerimiz üretiyor." ifadelerini kullandı.

Oktay, konuşmanın ardından AK Parti Sincan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.Açılışa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile milletvekili adayları, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve partililer katıldı.