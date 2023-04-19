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Giriş Tarihi: 19.4.2023 18:51

Bakan Koca'dan hastanedeki su kazanı patlamasına ilişkin açıklama: Yaralanan olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi dışındaki sıcak su kazanının patlaması sonucu hasar oluştuğunu, yaralanan olmadığını bildirdi.

AA
Bakan Koca’dan hastanedeki su kazanı patlamasına ilişkin açıklama: Yaralanan olmadı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, hastane dışında bulunan sıcak su kazanı henüz tespit edilemeyen bir sebeple patlamış, ilgili bölümde maddi hasar oluşmuştur. Olayda yaralanan kimse yoktur. Hastanenin faaliyetinin etkilenmesi söz konusu değildir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca'dan hastanedeki su kazanı patlamasına ilişkin açıklama: Yaralanan olmadı
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