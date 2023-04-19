CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu partisinden zehir zemberek sözlerle istifa etti

"BİZİ NEDEN YOK SAYDINIZ?"

Roman vatandaşların birçok sorunu olduğunu ve muhalefet milletvekili olarak görev yaptığı süre içerisinde bu sorunları dile getirdiğini kaydeden Purçu, "Bir tane Roman vatandaşını neden listeye koymadınız? Neden yok saydınız Romanları?" diye sordu.

ROMANLARIN SADULLAH ERGİN KADAR DEĞERİ YOK MU?

Türkiye'de yaşayan 6 milyon Roman'ın 4 milyon oyu olduğunu anlatan Purçu, "Bu Roman vatandaşlarımızın oylarını neden yok saydınız? 'Bir kişinin bile oyu çok önemli' derken, 'tweet'ler atarken 6 milyon Roman vatandaşın oyunu neden görmezden geliyorsunuz? Romanların Sadullah Ergin kadar değeri yok mu? Romanlar size ne yaptı?" ifadelerini kullandı.

Purçu, aday listesinin kesinleşmesinin son gününe kadar düzeltme beklediğini ancak hiçbir Roman milletvekili adayına listede yer verilmediğini aktardı.