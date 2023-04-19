CHP’li yobazlardan İslam’a çirkin saldırı

Geçtiğimiz yıllarda Suudi Arabistan'da yaşanan ve Kâbe'ye de sirayet eden çekirge ve cırcır böceği istilası, sosyal medyada yeniymiş gibi yeniden paylaşılmaya başlandı. "Hamamböceği" olarak lanse edilen istila yalanına Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı Mine Kırıkkanat da katıldı. Kırıkkanat İslam'a saldırma fırsatını kaçırmadı...Söz konusu videoyu paylaşarak "Hamamböcekleri, hamamböceklerine ilişmez... Pislik pisliği çeker, asalaklar birbirini kollar!" sözleriyle İslam ve Müslümanlara hakaret etti. Eski sunucu Ayşenur Yazıcı da videoyu "Allah'ım! Bu kadar hamamböceğiyle nasıl baş edilebilir? Korkunç" yorumuyla paylaştı. Kırıkkanat ve Yazıcı'ya sosyal medyadan çok sayıda tepki yağdı.