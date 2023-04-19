Pendik’te kentsel dönüşüm başladı

Pendik'te Orta ve Dumlupınar Mahalleleri 1'inci etap Kentsel Dönüşüm Projesi için temel atma töreni düzenlendi. Törene katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dönüşümde mahalle kültürünün esas alınacağını vurgulayarak konutların 16 ay sonra teslim edileceğini bildirdi. Bu bölgenin dışında 900 bin metrekarelik alanda 3.200 riskli yapıyı kira ve taşınma yardımıyla dönüştüreceklerini ifade eden Bakan Kurum, Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki 4 bin 500 gecekondunun dönüşümüne yönelik imar planlarının onayladığını, ayrıca Şahintepe'de 400 bin metrekarelik alandaki tapu sorununun çözümüne yönelik çalışmaların da başladığını sözlerine ekledi. Proje kapsamında Emlak Konut eliyle 45 blokta 1747 konut, 281 dükkân yapılacak.