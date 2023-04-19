SON DAKİKA: İBB’den büyük skandal! Cami figürlerini ayaklar altına serdiler! Tepkiler çığ gibi...

CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile seccade üzerinde poz vermesi Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Bu olay hafızalardaki tazeliğini yitirmemişken şimdi de CHP'li İBB, Sarayburnu'nda cami motiflerinin yer aldığı blokları ayaklar altına yerleştirdi. Bu da yetmezmiş gibi bir de Aya İrini Kilisesi figürüne haç eklendi. Kilisenin orjinal halinde haç bulunmadığı biliniyor. İBB'nin Ayasofya Camii, Kariye Camii ve Sultanahmet Camii'nin çıkartmalarını ayaklar altına sermesi büyük tepki çekti.
CAMİ FİGÜRLERİNİ AYAK ALTINA SERDİLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarayburnu sahilindeki parkta büyük bir skandala imza attı. İstanbul'un önemli motiflerini demir blokların üzerine işleyerek sergilemek isteyen İBB, Allah'ın evi olan camileri ayaklar altına yerleştirdi.
Ayasofya Camii, Kariye Camii ve Sultanahmet Camii figürlerinin yer aldığı demir blokların yere monte edilmesi tepki çekti. Birçok kişinin üzerinde camii figürü yer alan demir bloklara ayakları ile basarak geçtiği görüldü.
MİLLETİN DİNİ İNANCI İLE CHP'NİN KAVGASI SÜRÜYOR
CHP'li İBB'nin bu uygulaması akıllara bundan kısa bir süre önce CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde namaz kılınan seccadeye ayakkabıları ile basarak poz vermesini getirdi. Kılıçdaroğlu, ilk olarak görmediğini söylese de, daha sonra seccade üzerinde ayakkabı ile poz verdiği yeni fotoğraflar çıktı.
CHP, başörtüsünün laikliğe aykırı olduğunu savunmuş, uzun yıllar başörtülü kadınlar üniversitelere girememişti. Yine başörtülü kadınlar askeri kışlalara çocuklarının yemin törenlerine dahi alınmamıştı.