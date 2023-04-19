SON DAKİKA: İBB’den büyük skandal! Cami figürlerini ayaklar altına serdiler! Tepkiler çığ gibi...

MİLLETİN DİNİ İNANCI İLE CHP'NİN KAVGASI SÜRÜYOR

CHP'li İBB'nin bu uygulaması akıllara bundan kısa bir süre önce CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde namaz kılınan seccadeye ayakkabıları ile basarak poz vermesini getirdi. Kılıçdaroğlu, ilk olarak görmediğini söylese de, daha sonra seccade üzerinde ayakkabı ile poz verdiği yeni fotoğraflar çıktı.

CHP, başörtüsünün laikliğe aykırı olduğunu savunmuş, uzun yıllar başörtülü kadınlar üniversitelere girememişti. Yine başörtülü kadınlar askeri kışlalara çocuklarının yemin törenlerine dahi alınmamıştı.