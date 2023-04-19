Vaat dağıtan CHP işçisine maaş ödeyemiyor - Melih Altınok yazdı

Bu vaade inan olur mu bilmem ama en azından alay konusu olmayacağı açık.

Zira iktidarlarının kaç yılının, kredi musluklarını gevşetecekler dediği Batı'nın, IMF'nin dayatacağı kemer sıkma tedbirleriyle geçeceği merak konusu. Ali Babacan alttan alta sufle veriyor.

Anasını babasına satan ve seçim sonrası Türkiye ile balayına girmeyi arzulayan Londra'daki, Wall Street'teki tefeciler, Türkiye'yi karşılıksız seviyor, yapmazlar öyle şey mi diyorsunuz?

***

ARAP SABUNU MAKİNEYİ BOZAR MI BERNA HANIM?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı'nın "Tepeden iki bomba atarlar batıverir" dediği TCG Anadolu'yu Ayasofya manzaralı Sarayburnu'na çekip halkın ziyaretine açınca muhalefetin taarruzları sıklaştı.

Oruçtan mı bilmiyorum ama bu tayfa ramazanda daha bir sinirli oluyor. Silahlı külahlı yazılar yazıyor. Ulusalcı Emin Çölaşan'ın eskiden Hürriyet'teki köşesine, "Ben olsam Türkiye'ye ramazan ayında saldırırdım" başlıkları attığını hatırlıyorum.