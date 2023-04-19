Yeni yüzyılın tarihi günü doğalgaz karaya ulaştı

Her şey bir hayalle başladı ve o hayal gerçek oldu. Türkiye artık doğalgazına kavuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağustos 2020'de müjdelediği Karadeniz gazı, yarın resmi törenle karaya taşınıyor. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2017'de, Milli Enerji ve Maden Politikası Toplantısı'nda, "Tarihimizde ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle yılda en az Karadeniz'de 2 tane, Akdeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız" dedi. Böylece Türkiye'nin tarihi enerji yolculuğu başladı.Tüm yaptırım tehditlerine rağmen daha o günlerde yerli sondaj filosu kuruldu. Türkiye'yi enerjide bağımsız ülke konumuna getirecek stratejik adımlar ise bir bir hayata geçirildi. 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Görüşmeleri'nde, "Türkiye olarak sondaj faaliyetleri petrol ve gaz arama faaliyetleri noktasında Türkiye'nin sahip olduğu Türk bayrağının dalgalandığı gemilerimizle yelken açıp dolaşacağız" ifadelerini kullanan Albayrak, Türkiye'yi enerjide başka bir boyuta taşıdı. Türkiye, ilk sondaj gemisine kavuştu. Tarihi gemiye 'Fatih' ismi verildi. Üzerinde al bayrak bulunan Fatih, zaman kaybetmeden görev yerine Akdeniz'e gönderildi. Ardından Yavuz ve sırasıyla Kanuni, Abdülhamid Han envantere girdi. Albayrak'ın, "2020'li yıllarda inşallah Türkiye, özellikle petrol ve gaz noktasında sevinçli ve mutlu haberler duyacak" sözleri gerçek oldu. Müjde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 21 Ağustos 2020'de verildi. Müjdelerin arkası kesilmedi. 85 milyar metreküplük keşifle rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaştı. 135 milyar metreküplük keşifle ise rezerv 540 milyar metreküpe çıktı.Karadeniz'deki doğalgaz rezervleri, Zonguldak'ta kurulan Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ne 170 kilometre uzaklıkta keşfedilirken, doğalgaz, 2 bin 200 metre derinlikte kurulan denizaltı tesislerinden geçerek bu tesise ulaşıyor. 1.2 milyon metrekarelik sahada, yüzlerce iş makinesi ve 10 bine yakın personel gözünü kırpmadan ter döküyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nca (TPAO) yürütülen çalışmaların yanında Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ekipleri de gazı ulusal sisteme bağlamak için hazır kıta bekliyor.