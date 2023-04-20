7’li masa desteği Kandil’den alıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli mitinginde 29 Ekim Bulvarı'nı hıncahınç dolduran on binlerce vatandaşa hitap etti. Erdoğan, şunları söyledi.ABD'den Avrupa'ya ülkemize diz çöktürmek için bekleyen emperyalistlerin hepsi bay bay Kemal'in yanında. PKK ve FETÖ yöneticileri de tüm güçleriyle bay bay Kemal'e destek vermek için saklandıkları inlerinden başlarını çıkardılar. Zira SİHA'larımızın, Akıncılarımızın onları o inlerde bombalamasına tahammül edemediler. Şimdi geliyorlarmış, gelince bu İHA'ları, SİHA'ları, Akıncıları filan satacaklarmış. Sen kimsin, neyi satıyorsun? Önce kendine gel.CHP,LGBT'cileri destekleyebilir. HDP'yle beraber, bunlar LGBT'cidir. Bunlardan LGBT'ye aykırı bir söz duydunuz mu? Çünkü bunlarda aile kutsiyeti diye bir şey yok. Ama biz ailemizin kutsiyetine inanıyoruz.""Şu kadar milyar dolar buldum, ülkeye getireceğim" diyor. Arkasına bakıyorsunuz, ülkeyi Londra tefecilerine teslim etme niyeti çıkıyor. Şimdi soruyorum bay bay Kemal, bu 200 milyar doları getirdin de nereye boca ettin, nerede bu para? Bu adamın hayatı yalan. Londra'nın tefecileri bu kadar aptal mı? Bay bay Kemal laf ola beri gele yok.Sen kimi aptal yerine koyuyorsun? Türk milleti senin bu yalanlarına inanmaz. Sana gereken dersi verecek. 14 Mayıs, bay bay Kemal ve yanındakilerin siyasi mevta olduğu bir seçim olacak. Biz hiç hayal satmadık. Ülkemizde 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık.İçeride ve dışarıda pusuda bekleyen ne kadar ülke ve millet düşmanı varsa ellerini oluşturmaya başladılar. Bunlar desteği nereden alıyor? Kandil'den, terör örgütünün baronlarından alıyor. Bay bay Kemal kimlerle beraber? Bu teröristlerle beraber. Meral Hanım kimlerle beraber? Bu teröristlerle beraber. HDP ile beraber. İşte bu teröristlere benim milletim 14 Mayıs'ta yol vermez.Aile Kalkanı programıyla ailenin tüm bireylerine destek vereceğiz. İlk müjdemiz ev hanımlarına. Ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Primlerinin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız. İkinci müjdemiz gençlerimize. Evlenmek isteyen gençlerimize iki yıl ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin TL kredi vereceğiz. Üçüncü müjdemiz ailenin tüm fertlerine. Her ailede en az bir kişinin istihdama katılmasını temin edeceğiz. Gerekirse sigorta primini ve maaşının bir kısmını devlet olarak biz karşılayacağız.