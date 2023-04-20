Bay Kemal’in başdanışmanı Ünal Çeviköz ABD medyasına konuştu: 6’lı masa ABD’ye tam bağlıdır...

"S-400'LER İÇİN ABD'Yİ TATMİN EDECEK BİR YOL BULACAĞIZ"

Türkiye'nin hava savunma gücünü artırmak için kendi özgür iredesi ile satın aldığı S-400'lere ABD tepki göstermişti. ABD, Türkiye'nin kendi kararını vermesine izin vermek istemezken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, S-400 konusunda kararlı bir tutum sergileyerek ABD'ye rest çekmişti. Çeviköz'e bu da soruldu. Çeviköz, "Elbette Türkiye bunları bir kenara atmayacaktır; çünkü parasını ödedik ve sistemi kurduk." dedi. Sonra ise ABD'yi tatmin etmenin peşine düştü.

Çeviköz, "Türkiye'nin F-35 projesine yeniden dahil olmasının ya da ABD ile savunma sanayii işbirliğini ilerletmesinin önündeki en büyük engellerden birinin Ruslardan S-400 alımı olduğunu biliyoruz. Anladığım kadarıyla; gelecekteki hükümet bu soruna bir çözüm bulmaya istekli olacaktır. Bu çözüme nasıl ulaşılacağı konusunda şimdiden bir yargıda bulunamam. NATO müttefiklerimizin S-400'lerin Türkiye topraklarındaki varlığına ilişkin güvenlik endişelerini tatmin edebilecek çeşitli mekanizmalar ya da seçenekler olabilir. Bu kaygıları gidermek için pek çok olasılık olduğunu düşünüyorum." dedi.