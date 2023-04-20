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Giriş Tarihi: 20.4.2023 19:26 Son Güncelleme: 20.4.2023 19:33

Selçuk Bayraktar paylaştı! Kızılelma bir testi daha başarıyla tamamladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın 8. testinin de başarıyla tamamladığını duyurdu.

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Selçuk Bayraktar paylaştı! Kızılelma bir testi daha başarıyla tamamladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın bir uçuş denemesi daha gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bayraktar, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Gök Vatan'ın KIZILELMA'sı! 8. Uçuş Testini de başarıyla tamamladı. Pistin üzerinde alçak irtifada 630 km/sa hızda test manevralarını gerçekleştirdi.

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Selçuk Bayraktar paylaştı! Kızılelma bir testi daha başarıyla tamamladı
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