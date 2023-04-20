Selçuk Bayraktar paylaştı! Kızılelma bir testi daha başarıyla tamamladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın bir uçuş denemesi daha gerçekleştirdiğini açıkladı.
Bayraktar, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
Gök Vatan'ın KIZILELMA'sı! 8. Uçuş Testini de başarıyla tamamladı. Pistin üzerinde alçak irtifada 630 km/sa hızda test manevralarını gerçekleştirdi.
GÖK VATAN'ın #KIZILELMA'sı... ✈️🚀🍎— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 20, 2023
8. Uçuş Testini de başarıyla tamamladı. Pistin üzerinde alçak irtifada 630 km/sa hızda test manevralarını gerçekleştirdi.
Bayraktar #KIZILELMA successfully completed its 8th flight test. Flew at 630 km/h maneuvering at low altitude over the… pic.twitter.com/HxZASkEHGJ