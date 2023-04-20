Emine Erdoğan, depremzede ve gönüllülerle iftarda buluştu: Her bir vatandaşımız iyilik neferine dönüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler ve bölgedeki çalışmalarıyla dikkati çeken gönüllülerle Devlet Konukevi'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. İftar programına, depremin ilk günlerinden itibaren koordinatör vali olarak bölgede kemoterapi ilacıyla görev yapan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Fransa'dan TIR'la tonlarca yardım ulaştıran Gülfem Zengin, eski aracına yüklediği eşyalarla yardım ulaştırırken fotoğraflanan Azerbaycanlı Server Beşirli, afet bölgelerindeki depremzedeler için yemek hazırlayan Şef Mehmet Yalçınkaya'nın da aralarında bulunduğu, arama-kurtarma görevlileri, madenci, doktor, hemşire, ebe, imam, terzi, öğretmen, gazeteci gibi çeşitli mesleklerden gönüllüler katıldı.Emine Erdoğan, üst üste yaşanan şiddetli depremlerin, büyüklükleri ve tahrip güçleri kadar, harekete geçirdiği yardımlaşma duygusu ile de tarihe geçtiğini dile getirdi. Asrın felaketinin bir anda 'asrın dayanışma hareketi'ne dönüştüğünü kaydeden Erdoğan, "Yurtiçi ve dışından binlerce yardımsever, yaralarımızı sarmaya koştu. İnsani yardımlar, önyargı bariyerlerini aşıp merhamet köprülerine dönüştü. Devletimizle birlikte gönüllülerin, sivil toplum örgütü mensuplarının dünyanın dört bir yanında ektiği sevgi ve barış tohumları bu kez Türkiye'de yeşerdi. Toprağımız şiddetli depremlerle sarsılırken bizim birbirimize olan inancımız pekişti. Birbirimize kenetlendik.Bu zor süreçte, güzel ülkemizdeki her evin bir hayır kurumuna, her vatandaşımızın gönüllü iyilik neferine dönüşmesi, bizim en büyük tesellimiz oldu" dedi. Depremden etkilenen alanın dünyanın birçok ülkesinden büyük, evini kaybeden vatandaşların sayısının da çoğu ülke nüfusundan fazla olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, "Buna rağmen, devletimizin bütün bölgeyi, en kısa sürede ihya edecek güçte olduğundan hiçbirimiz şüphe etmiyoruz. En yakından sizlerin tanık olduğu üzere hükümetimiz bütün enerjisini, dikkatini, kadrolarını bu amaçla seferber ediyor. Ülkemizin en büyük yeraltı zenginliği, bize dayanışma ruhunu miras bırakmış atalarımızdır. Yine aynı şekilde, en büyük yerüstü zenginliğimiz de yüreklerinde iyiliğin kök saldığı yüce gönüllü milletimizdir" ifadelerini kullandı.Emine Erdoğan, "Biz birlik oldukça, el ele, gönül gönüle verdikçe aşamayacağımız engel yoktur. İlk etapta, depreme dayanıklı evler en kısa sürede inşa edilip sahiplerine teslim edildiğinde, kutlu yuvalara dönüşecektir. Milletimiz için bir erdem olmanın ötesinde karakterinin özelliği olan yardımseverlik, yine bu topraklardan dünyaya yayılacaktır" dedi.Gönüllülerinhikâyelerini anlattığı programda duygusal anlar yaşandı. Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara hoparlörden Ali Baba'nın Çiftliği'ni okuyan Abdülhamid Han Camii'nin eski imamı Ömer Faruk Şirikçi'nin konuşması üzerine Emine Erdoğan ve davetliler gözyaşlarını tutamadı. Şirikçi, "Bir anda 60 çocuk çadırda birikti. Onlarla güzel vakit geçirdik, hediyeler verdik. O gün bugündür saat 10.00'da çadır mescidimizde çocuklar toplanıyor" ifadelerini kullandı. Ergene Kaymakamlığı'nın gönderdiği sobanın üstünde "Siz üşürken biz ısınamayız" yazısını görüp ağladığını anlatan Şirikçi, "Bir de şimdi Cumhurbaşkanlığımızın misafiri olduğumuz için ağlıyorum" dedi. Fransa'dan TIR'la yardım getiren Gülfem Zengin ise, "Dört günde Kahramanmaraş'a ulaştım. Günde 2-3 saat uykuyla yol yaptım. Nasıl yaptım inanın fikrim yok" dedi.