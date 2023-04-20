HDP bir kez daha vadetti: Kılıçdaroğlu kazanmalı! Abdullah Öcalan’ı özgürleştireceğiz...

HDP, 6'lı koalisyona katılarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına desteğini açıkladı. HDP, kendisini kilit parti olarak tanımladıktan sonra sık sık terörist başı Abdullah Öcalan'ın serbest kalacağına dair açıklamalar yapmaya başladı. "Abdullah Öcalan'a özgürlük" vaadi ile ilgili son açıklamayı HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk yaptı. Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmasının kendileri açısından çok önemli olduğunu vurguladıktan sonra, "İmralı'yı kapatacağız, Öcalan'ı özgürleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
"ABDULLAH ÖCALAN'I ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ"
HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi. Kılıçdaroğlu'nun kazanmasının kendi isteklerinin yerine getirilmesi için kritik bir viraj olduğunu ifade eden Öztürk, "Bir günde bir şey olmayabilir, ama seçimde alacağımız başarı (Kılıçdaroğlu'nun kazanması) gelecekteki günler için önemli." dedi.
Öztürk, ağzındaki baklayı daha sonra çıkardı ve daha önce Pervin Buldan, Sırrı Sakık, Ahmet Türk gibi isimlerin yaptığı şekilde bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük vadetti.
Öztürk, "İmralı'yı kapatacağız, Öcalan'ı özgürleştireceğiz. 14 Mayıs bizim için tarihi bir seçim, bu yüzden her ses ve her oy önemli. Bir oy barış için olacak. 14 Mayıs'ta onlara hayır diyeceğiz. Bu sistemi tarihin çöp sepetine atacağız." dedi.
6'LI KOALİSYONDAKİ PARTİLER SESSİZ
HDP, 6'lı koalisyona destek verme kararının ardından oldukça cürretkar açıklamalar yapmaya başladı. Özerklik talebini sık sık vurgulayan HDP, bebek katili Öcalan'a sürekli özgürlük vadediyor. Ayrıca terör suçlarından tutuklu diğer isimlerin de serbest bırakılması şart olarak ortaya konuluyor. HDP, seçim beyannemesinde de bu durumu açıkça dile getiriyor. CHP'nin başını çektiği koalisyon ise HDP'nin skandal söylemlerine sessiz kalıyor. Reddeden bir açıklama şu ana kadar gelmezken, PKK'dan gelen skandal destek mesajlarına da bir tepki verilmiyor.
"KAPALI KAPILAR ARDINDAN VERDİĞİN SÖZLERİ AÇIKLA"
Bu noktada HDP'li Sırrı Sakık'ın sözleri dikkat çekiyor. HDP ile Kemal Kılıçdaroğlu arasına yapılan görüşmeyi işaret eden Sakık, Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye birtakım sözler verdiğini ima ederek, "Kamuoyuna açıkla." şeklinde seslenmişti. Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ne vadettiği bilinmezken, HDP'nin seçim beyannamesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önceki açıklamaları bazı ipuçları veriyor.
HDP, ÖZERKLİK VE OPERASYONLARIN DURMASINI İSTİYOR, KILIÇDAROĞLU DA BENZER DÜŞÜNCEDE
HDP, seçim beyannamesinde sınır içinde ve dışında terör operasyonlarının durmasını istediğini açıkça bildirdi. Yine Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki varlığını sonlandırması gerektiği de beyannamede yer alıyor. CHP, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonların süresini uzatmak için TBMM'den geçen tezkereye, PKK'nın da talep ettiği gibi 'hayır' oyu vermişti. Bu da CHP ile HDP'nin bu konuda farklı düşünmediğine işaret ediyor. Yine Kılıçdaroğlu sık sık sınır ötesinde TSK'nın bulunmasına karşı çıkıyor, ki bu HDP'nin kırmızı çizgilerinden biri. YPG/PKK'yı baskı altında tutan ve sınırlara yanaştırmayan TSK'nın geri çekilmesi terör örgütü tarafından uzun vadeli emelleri için kritik öneme sahip.
Özerklik konusunda da, CHP'nin daha önce destek veren birçok açıklaması bulunuyor. Kayyum uygulamasının kaldırılması konusunda da anlaşıldığını zaten Kılıçdaroğlu, HDP ile yaptığı son görüşme sonrası bizzat açıklamıştı.