Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Terörle mücadeledeki kazanımlarımızın kaybedilmesine bu millet müsaade etmez”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Ziyarette konuşan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağladığı başarılarda en büyük payın şehitlerde ve gazilerde olduğunu söyledi. Şehit ve Gazilerin kahramanlık ve fedakârlıklarının daima hatırlanacağını, bunun unutulmasına asla izin vermeyeceklerini belirten Bakan Akar, terörle mücadeledeki kararlı duruş sayesinde önemli kazanımların elde edildiğini kaydetti.

"TERÖRLE MÜCADELEDİKİ KAZANIMLAR KAYBEDİLEMEZ"

Türkiye'nin terörle mücadele büyük kazanımlar elde ettiğini belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu kazanımların önemine değinerek; "Son zamanda bir zihniyet ortaya çıktı. Teröristlerle görüşüyor, konuşuyor, anlaşıyor birtakım sözler veriyor, taahhütlerde bulunuyorlar. Teröristleri cesaretlendiriyorlar. Teröristler çökme noktasında olduğunun görülmesine rağmen bu zihniyetin yaptıkları, teröristlere karşı destek sağlayıcı söylem ve eylemleri milletimiz tarafından yakından izleniyor. Bu söylemlere asil milletimizin itibar etmeyeceğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Bugüne kadar terörle mücadelede sağlanan bu kazanımların kaybedilmesine bu millet asla tahammül göstermez. Bu bekamızı tehlikeye sokmak, bu mücadeleyi sıfırlamak demektir. Bunun ülkemize, milletimize açacağı bela büyüktür. 'Teröristlerin, terörist elebaşının serbest bırakılması', 'terörle mücadelenin durdurulması' gibi söylemlerin kabul edilmesi mümkün değil" diye konuştu.

TERÖRLE AYNI OTOBÜSE BİNİYORLAR

Teröristlerin cesaretlendirilmesini ve terör elebaşının serbest bırakılması gibi söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirten Bakan Akar; "Teröristlerle iş birliği yapanlara, teröristlerle arasına mesafe koymayanlara, onlarla görüşenlere bu milletimiz itibar etmeyecektir. Sonuçta terörle birlikte yürüyorlar aynı otobüse biniyorlar. Bir otobüsün önünde teröristler, ortasında bir parti, onun da arkasında ittifaktaki diğer partiler oturuyor. Yani Millet İttifakı oturuyor. Millet İttifakı'nın içindekiler vatan, millet, terörle mücadele konularında daha önce bizler gibi düşünen insanlardı. Şimdi ne oldu? Bir koltuk için buna değer mi, anlamakta güçlük çekiyoruz" dedi.