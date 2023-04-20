Haberler Gündem Haberleri Selçuk Bayraktar: Karadeniz gazımız milletçe bayram hediyemiz oldu
Giriş Tarihi: 20.4.2023 20:41

Selçuk Bayraktar: Karadeniz gazımız milletçe bayram hediyemiz oldu

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayram erken geldi. Karadeniz havzasındaki gazımız karaya ulaştı. Milletçe bayram hediyemiz oldu. Ülkemizin enerji bağımsızlığı adına çok değerli bir müjde. Vatanımıza ve Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar: Karadeniz gazımız milletçe bayram hediyemiz oldu

Bayraktar yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bayram erken geldi. Karadeniz havzasındaki gazımız karaya ulaştı. Milletçe bayram hediyemiz oldu. Ülkemizin enerji bağımsızlığı adına çok değerli bir müjde. Vatanımıza ve Milletimize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Türkiye Yüzyılı'nda her alanda tam bağımsız Türkiye!

ARKADAŞINA GÖNDER
Selçuk Bayraktar: Karadeniz gazımız milletçe bayram hediyemiz oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA