Selçuk Bayraktar: Karadeniz gazımız milletçe bayram hediyemiz oldu

Bayraktar yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bayram erken geldi. Karadeniz havzasındaki gazımız karaya ulaştı. Milletçe bayram hediyemiz oldu. Ülkemizin enerji bağımsızlığı adına çok değerli bir müjde. Vatanımıza ve Milletimize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Türkiye Yüzyılı'nda her alanda tam bağımsız Türkiye!