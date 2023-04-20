TCG Anadolu’ya ziyaretçi akını sürüyor

TÜRK donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren ve pazartesi günü Sarayburnu Limanı'nda halkın ziyaretine açılan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor. İçinde dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) yer aldığı gemiyi görmek isteyen çok sayıda ziyaretçi dün sabah saatlerinden itibaren Sarayburnu'na akın etti. Liman girişinde bekleyenlerin oluşturduğu birkaç kilometrelik kuyruk Ahırkapı'ya kadar uzandı. TCG Anadolu 23 Nisan'a kadar 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.TCG Anadolu'yu görmek için gelenler duygularını anlattı.İzmir'den birlikte gelen Kerem Şen ve Ahmet Taşan: Türkiye'nin gururunu ve gözbebeğini yakından görmek için geldik. Gördük ve gururlandık.İsmail Gülarslan: Ülkemizin güçlenmesi, teknoloji ve enerji alanında bağımsızlığa doğru ilerlemesi bizi gururlandırıyor.Ali Balta: 70 yıllık hayatımda böyle devasa bir savaş gemisini yaptığımızı görme şansına sahip oldum. Gençlerimizin daha güzel şeyler göreceğine inancımız arttı.