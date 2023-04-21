Bakan Kirişci, Ekinözü’nde vatandaşlarla bayramlaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Ekinözü ilçe merkezinde vatandaşlarla bayramlaştı. Ekinözü Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda muhtarlar ve felaketzedelerle bir araya gelen Kirişci, ilçede depremde 11, il genelinde 12 bin 561 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Kirişci, Ekinözü'nün tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı bir yer olduğunu işaret ederek deprem sürecinde üreticilere karşılıksız 16 bin ton yem dağıttıklarını bildirdi.

Yem desteğine sonrasında da devam ettiklerini dile getiren Kirişci, "1,4 milyar liralık 11 ilimiz için yem desteğimizi, bu sefer nakdi olarak gerçekleştirdik. Hayvanlarımızın veterinerlik hizmetleri almaları hususu da dahil olmak üzere, bu konulardaki hizmetlerimizi sürdürdük, sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kirişci, depremden etkilen 11 ilde 8 bin 500 civarında büyükbaş, 70 binin üzerinde de küçükbaşın telef olduğunu anımsatarak mazot ve gübre desteğinde de bulunduklarını belirtti.

Depremden etkilenen 11 ildeki yardımları bu yıl için nakdîye çevirdiklerinin altını çizen Kirişci, "Depremden etkilenen tüm illerimiz için 3,4 milyar lira destek verdik. Kahramanmaraş için ise 374 milyon lira destek verildi. Üzerine 1,4 milyar liralık yem desteğimizi de koyduğumuzda toplamda yaklaşık 5 milyara tekabül eden bir destek gerçekleşmiş oldu." açıklamasında bulundu.