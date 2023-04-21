Erbakan Hoca’nın 26 yıllık bayram tebriği Erdoğan’ı duygulandırdı

MEKTUBU GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDI

Göksoy şöyle konuştu: "7 yıl önce Pera müzayedesinde bu mektubun açık artırmayla satıldığını gördük. Satın aldık. Mektuptan kendilerini haberdar ettik. Külliyede vermeyi planlıyorduk ancak Denizli mitingden dolayı havalimanında verdik. Kendisine mektubun elimize nasıl geçtiğini anlattım, çok duygulandı ve değer verdi. Mektubu eline aldı, uzun uzun baktı, ben anlatırken çok ilgili bir şekilde dinledi. Biz de tabii duygusal bir an yaşadık. Ben mektubu kendisine anlatırken çok duygusallaştığını fark ettim. Şefkatli bir şekilde kafasını salladı.