Erbakan Hoca’nın 26 yıllık bayram tebriği Erdoğan’ı duygulandırdı

1997 yılında dönemin başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Ramazan Bayramı tebriği için dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bayram tebriği mektubu gönderdi.
Ancak bayram tebriğini içeren Erbakan'ın tebrik mektubu dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmadı. Mektubun izine bundan 7 yıl önce bir müzayedede rastlanıldı. Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Haydar Göksoy tarafından satın alınan tebrik mektubu 26 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildi. Erbakan'ın ıslak imzalı bayram tebrikini 26 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim eden Göksoy, takdim sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen konuşmayı Sabah'a anlattı.
MEKTUBU GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDI
Göksoy şöyle konuştu: "7 yıl önce Pera müzayedesinde bu mektubun açık artırmayla satıldığını gördük. Satın aldık. Mektuptan kendilerini haberdar ettik. Külliyede vermeyi planlıyorduk ancak Denizli mitingden dolayı havalimanında verdik. Kendisine mektubun elimize nasıl geçtiğini anlattım, çok duygulandı ve değer verdi. Mektubu eline aldı, uzun uzun baktı, ben anlatırken çok ilgili bir şekilde dinledi. Biz de tabii duygusal bir an yaşadık. Ben mektubu kendisine anlatırken çok duygusallaştığını fark ettim. Şefkatli bir şekilde kafasını salladı.
Ben kendisine 'Sayın Cumhurbaşkanım rahmetli Erbakan hocamız başbakan olduğu zaman bunu size yazıyor ama büyükşehir başkanlığınız döneminde bu mektup size geliyor ama sizin elinize ulaşmıyor' dedim. Rahmetli Erbakan hocamızın ıslak imzalı bir mektubu bu. Kendisi de bu hediyeden ötürü çok sevindi."