BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu, Hazine Koğuşu ve Mecidiye Köşkü'nün açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Saraydaki restorasyon çalışmalarının büyük kısmını bitirdiklerini söyleyen Erdoğan, bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın tüm millete hayırlı olmasını diledi.Erdoğan, "Kurdeleyi de bu muhabbet içerisinde, bu güzellikler içerisinde kesiyoruz" diye konuştu. Erdoğan, açılışı yaptıktan sonra eşi Emine Erdoğan'la birlikte Mukaddes Emanetler başta olmak üzere restorasyonu tamamlanan birimleri gezdi. Erdoğan'ın Osmanlı döneminde kalma kılıçların sanatını övdüğü görüldü. Erdoğan çifti, dualar eşliğinde Hırka-i Saadet Dairesi'nde bulunan Hırka-i Şerif'i de ziyaret etti.Emine Erdoğan, törene ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Peygamber Efendimiz'in ve pek çok peygamberimizin Kutsal Emanetleri, 500 yılı aşkındır Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor. Bu vesileyle arife günü, Hz. Peygamberimiz'in yadigârlarının bereketini, maneviyatını hissetme şerefine nail olduk. Ne kadar saadet duysak az. Devlet, medeniyet, sanat ve insanlık tasavvurumuzu anlatan şaheserlerin, aydınlığa inanan gönüllere ışık olmaya devam edeceğine inanıyorum." Başkan Erdoğan da Emine Erdoğan'la birlikte Topkapı Sarayı'nda İstanbul Boğazı'na karşı çektirdikleri fotoğrafı "Topkapı Sarayı hatırası..." notuyla paylaştı.BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti. Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde Topkapı Sarayı'nda yapılacak açılış programı öncesi Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret eden Erdoğan, dua etti. Erdoğan, aileleriyle mezarlığa gelen çocuklara da hediye dağıttı.