Bakan Nebati’den muhalefete ‘Karadeniz Gazı’ tepkisi: Bizi kimse durduramaz

"SECCADENİN NE OLDUĞUNU BİLSEN AYAKKABINLA BASAR MISIN?"

Nebati, eğilmediklerini ve sadece Allah'ın huzurunda alınlarını secdeye koyduklarını ifade ederek, "Ama onlar seccadenin bile farkına varmadan ayakkabılarıyla üzerine basarlar. Onun için 'Efendim bilmiyordum...' Zaten bilmiyorsun. Sen seccadenin ne olduğunu bilsen ayakkabınla basar mısın? Basmazsın." değerlendirmesinde bulundu.

Bazılarının mevsimsel şartlardan dolayı fiyat değişikliği yaşanan soğana oynadığını aktaran Nebati, şöyle devam etti:

"Şimdi yeni ürün çıkmaya başladı ya soğan fiyatları aşağı gitmeye başladı. Ben de onlara diyorum ki, git cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle... Adamın bütün şeyi şu; 'Efendim, şu an ne olacak bu İHA'lar, SİHA'lar? Uçaklar, yollar ne işe yarıyor?' Ya mübarek adam, Silifke'nin çileğini, yoğurdunu Ankara'da, İstanbul'da yemek için yol lazım yol ama bunu bile bilmezler, anlamazlar. Onun için biz yolumuza devam edeceğiz, üreteceğiz, çalışacağız. Onlar ancak lak lak yaparlar, sosyal medyada hayatlarını geçirirler ve zannederler ki sosyal medyada iktidar oluyor. Sen sosyal medyada iktidar olmaya devam et. Biz vatandaşa dokunuyoruz."